Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jääkiekkokausi saa taas rakkaat viholliset liikkeelle KooKoon ja SaiPan kannattajat tulevat hyvin juttuun, sanoo faniyhdistys Kuudennen Kenttäpelaajan puheenjohtaja Aki Paalanen. — Suhde SaiPaan ei ole suoranainen rakkaussuhde, mutta heidän fanien kanssa voimme mennä juttelemaan niitä näitä. Liigaan noussut mikkeliläisseura Jukurit ei sytytä Paalasta SaiPan tavoin. — KooKoon ja Jukureiden välillä on enemmänkin viha-rakkaus-suhde. Mikkeliin on kuitenkin kiva mennä. SaiPan faniyhdistyksen Saimaan Keltamustien varapuheenjohtaja Ilona Mantere kehuu naapuriseuraa. — KooKoo on tosi piristävä lisä liigassa. Se sytyttää ja vetää edelleen hyvin vieraspeleihin. Minun mielestäni KooKoo on ihannevastustaja, kuten myös HIFK. Liigaan nousseen Mikkelin Jukurien kannattajaryhmän Jukurit SarvisClub ry:n puheenjohtaja Veli-Pekka ”Peku” Pulkkinen sanoo KooKoon olevan rakas paha vihollinen. — KooKoota tai sen faneja en rupea sen enempää arvioimaan. Sanotaan niin, että siellä on omat touhut ja täällä on omat touhut. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/17/J%C3%A4%C3%A4kiekkokausi%20saa%20taas%20rakkaat%20viholliset%20liikkeelle/2016221277516/4