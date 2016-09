Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kasarminmäellä lenkkeillään sunnuntaina rauhan puolesta Kasarminmäellä kävellään rauhan puolesta sunnuntaina. Liikuntatapahtumalla myös kunnioitetaan sotaveteraaneja. Tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille ja -kuntoisille. Valittavana on reittejä viidestäsadasta metristä viiteen kilometriin. — Toivomme, että paikalle tulee veteraaneja. Heidän saattajikseen on varattu varusmiehiä, kertoo puuhamies Sami Aho Kymenlaakson rauhanturvaajat -yhdistyksestä. YK:n kansainvälistä rauhanpäivää vietetään 21.9. Rauhanpäivän kävelytapahtumat syntyivät Maailman veteraanijärjestön aloitteesta vuonna 2008. Kouvola osallistui maailmanlaajuiseen tempaukseen heti ensimmäisenä vuonna. Sunnuntain tapahtumassa pääsee myös maistamaan sotkun herkkuja, sillä sotilaskotiautosta myydään ainakin kahvia ja munkkeja. Lue koko uutinen:

