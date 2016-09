Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunkikommuuni ja etäsuhteilu vaihtuvat perhe-elämään sukutilalla Alexandra Lindqvist, 29, ja Frans Jaatinen, 31, matkustivat neljän vuoden ajan lähes joka viikonloppu Helsingin ja Hämeenlinnan väliä toistensa luo. Nyt he saapastelevat rauhalliseen tahtiin omalla pellollaan Juvalla keskellä itäsuomenkarjaa. Pariskunta muutti huhtikuussa Hämeenlinnasta Jaatisen lapsuudenkotiin Juvalle ja alkoivat pyörittää tämän sukutilaa, Sappion luomutilaa. — En kaipaa kaupungista mitään, Lindqvist kertoo. Hetken mietittyään hän lisää, ettei kasvissyöjälle juuri ole vaihtoehtoja, jos haluaisi käydä ulkona syömässä kirkonkylällä. Pariskunta on kuitenkin tyytyväinen elämäänsä maatilan emäntänä ja isäntänä. — On palkitsevaa nähdä oman työn tulos ja se, miten oma panos vaikuttaa, Jaatinen kertoo. Tilalla kasvatetaan myytäväksi pääasiassa karjaa, valkosipulia ja maa-artisokkaa. Sieniä, marjoja ja omien kanojen munia riittää omiin tarpeisiin. Luonnon läheisyys ja vapaus tehdä töitä omalla tavalla sopivat pariskunnalle. — Tämä työ tuntuu tärkeältä. On hienoa tuottaa ruokaa eettisesti ja luomuna – ja pitäähän ihmisten syödä, Lindqvist sanoo. Vaikka pariskunta asuu maalla keskellä peltoja ja metsää, elämä on jatkunut sosiaalisena. Heidän luonaan käy viikottain sukulaisia ja ystäviä kylässä. Lisäksi naapurissa asuu kolmilapsinen perhe. Muutos ei siis sosiaalisen elämän kannalta ole suuri verrattuna viime vuoteen, kun Lindqvist ja Jaatinen asuivat Hämeenlinnassa seitsemän hengen omakotitalokommuunissa. Ehkä suurimman muutoksen pariskunnan arkeen on kuitenkin tuonut 4,5-kuukautinen Saga-vauva. Lue lisää lauantain lehdestä. Lue koko uutinen:

