Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Rentous ja raikkaus puuttuivat SM-liigahistoriansa aikana KooKoo on pelannut Kisapuiston jäähallissa Lappeenrannassa kaikki kahdeksan ottelua ilman voittoa. Kuvaavaa vierasjoukkueen lauantaiselle nuhaisuudelle oli se, että KooKoo onnistui luomaan tasakentällisin ainoat maalintekopaikkansa vasta kolmannessa erässä. Toisessa erässä kouvolalaisjoukkue pääsi jauhamaan ylivoimapeliä kuusi minuuttia lähes yhteen soittoon, mutta SaiPan terävöitynyt alivoimapeli esti perjantain kotimatsin kaltaisen ilotulituksen. — Näkisin, että paikkoja oli ylivoimalla ihan riittävästi. Siellä on vaan se pirun vastustajakin kentällä. Aihio oli ylivoimapelissämme joka tapauksessa hyvä, KooKoon päävalmentaja Petri Mattila kommentoi. Kun yv-maalia ei tullut, KooKoon pelaaminen meni entisestään tiukempaan takalukkoon. — Joukkuetta ei voi syyttää yrittämisen puutteesta, mutta se meni yliyrittämisen puolelle. Tällaista mielenhallintaa tässä on koko ajan opeteltava. Kaksi erää puskimme hampaat irvessä väkisin. Rentous ja raikkaus puuttuivat, Mattila painotti. SaiPa teki avausmaalinsa tasavajaalla ja voittomaaliksi tilastoidun 2—0-osuman siirretyn rangaistuksen aikana. Brett Carson (1+1), Curtis Hamilton (1+0) ja Mikael Kuronen (1+0) venyttivät saksalaisvahti Niklas Treutlen verkkoa. Mestiksen mestaruuden KooKoossa keväällä 2014 voittanut Kuronen maalasi Treutlen taakse myös perjantaina. KooKoon puolustajan Ossi-Petteri Grönholmin ottelu päättyi jo 14. minuutilla taklaustilanteessa antavana osapuolena saatuun jalkavaivaan. KooKoon alakerrasta ovat ennestään loukkaantuneina Julius Nyqvist ja Robin Jacobsson. Lue koko uutinen:

