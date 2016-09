Uutinen

Kouvolan Sanomat: Metsäeskareihin suunniteltujen kotien ja käymälöiden rakentaminen viivästyy Kouvolan kolmeen metsäeskariin suunnitellut ulkorakennukset viivästyvät rakennuslupien anomisen vuoksi. Kouvolan neljästä metsäeskarista kolmeen on suunniteltu ulkovessa, kota ja ulkovarasto. — Päädyimme rakennuttamaan kodat kaminoilla ja rakennuslupa käsittelyt ovat vieneet aikaa. Tähän kuitenkin osattiin varautua, joten viivästyminen ei ole vaikuttanut metsäeskareiden toimintaan, Kouvolan varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Päivi Virtanen kertoo. Mielakan ja Lehdokin metsäeskareiden kotien rakentaminen alkaa Virtasen mukaan lähiviikkoina. Valkealan Pikkuveturin kodan rakentaminen alkaa myöhemmin. Käpylän metsäeskari on puolestaan suunniteltukin reppueskariksi, jonne ei kotaa tai muita rakennelmia tule. — Valkealassa päädyimme vaihtamaan metsäeskarin tonttia heti toiminnan alettua, mikä on viivästyttänyt lupaprosessia. Mielakan metsäeskarista ovat päässeet osallisiksi kaikki päiväkodin lapset. Virtasen mukaan varsinaisten metsäeskarilaisten lisäksi jokainen päiväkodin lapsista pääsee metsäeskariin viikoksi kerrallaan koko esiopetusvuoden ajan. — Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua luontoon sekä antaa toiminnallisia kokemuksia. Metsäeskaritoiminta on herättänyt myös keskustelua vanhempien ja päiväkodin välillä. — Vanhemmat ovat kommentoineet esimerkiksi käsienpesumahdollisuuden puuttumista ennen ruokailua. Kaikissa metsäeskareissa on käsienpesuasiat nyt kunnossa. Olemme pyrkineet vastaamaan vanhempien kysymyksiin. Olemme perustelleet heille sitä, että luonto on hyvä oppimisympäristö lapselle. Virtasen mukaan asiat on saatu keskustelemalla selviksi vanhempien kanssa. Muuten metsäeskareiden vastaanotto on ollut Virtasen mukaan hyvä. Lue koko uutinen:

