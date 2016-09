Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sisäministeri Risikko: Pelastustoimen viittä suuraluetta ei ole lyöty lukkoon Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan vielä ei ole varmaa, tuleeko Suomeen viisi pelastustoimen suuraluetta. Hän korostaa, että nyt lausunnoilla oleva lakiesitys on virkamiesesitys, jonka lausunnot täytyy ottaa huomioon, ennen lopullista päätöstä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. Hallitus linjasi viidestä alueesta kesän sote-ratkaisun yhteydessä. Tuolloin päätettiin, että pelastustoimen järjestämisestä vastaavat tulevaisuudessa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sulautuisivat osaksi Etelä-Suomen aluetta. Lakiesitys lähti lausunnoille tämän kuun alussa. Ministerin mukaan osa pelastusjohtajista vastustaa viittä aluetta ja pelkää hallinnon keskittymisen johtavan lähipalveluiden heikkenemiseen. Ministerin mukaan huoli on hyvin perusteltu. — Hallintoa voidaan keskittää, mutta palvelut pitää hajauttaa. Sopimuspalokunnat ovat jo aloittaneet valmistautumisen tulevaa Etelä-Suomen suuraluetta silmällä pitäen. Risikon mukaan työ ei mene hukkaan, vaikka malli vielä muuttuisi. Hänen mukaansa aluemäärä on vain osa uudistusta ja kaikista pohdinnoista on tulevassa muutoksessa hyötyä. Viittä suuraluetta on perusteltu säästöillä. Pelastustoimen menot ovat kasvaneet vuosittain 1,8 prosenttia, ja menojen kasvu pitää rajoittaa puoleen nykyisestä. Risikon mukaan alueiden karsiminen ei ole ainoa keino säästää. Esimerkiksi toiminnan uudelleen organisoinnilla, eri sektorien välisellä yhteistyöllä ja digitalisaatiolla voidaan saada säästöjä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/17/Sis%C3%A4ministeri%20Risikko%3A%20Pelastustoimen%20viitt%C3%A4%20suuraluetta%20ei%20ole%20ly%C3%B6ty%20lukkoon/2016521277424/4