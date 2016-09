Uutinen

Kouvolan Sanomat: Utin soratiet ovat poikkeuksellisen kuoppaisia Utin soratiet ovat paikoin vaarallisen huonossa kunnossa. Tätä mieltä on autoilija Vesa Manninen, joka ajaa koululaisia arkipäivisin Utin kouluun. Mannisen mukaan suurimmat ongelmat ovat Kipparilantiellä ja Metsontiellä. — Pitkin syksyä olemme ilmoitelleet ELY-keskukselle teiden huonosta kunnosta. Elokuun lopussa saimme viestin, että teiden kunnossapito odottaa sopivia kelejä. Kyseessä ovat valtion tiet, joiden kunnossapitovastuu on YIT:llä. Kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo, että Utin teillä on kuoppaisuutta tavanomaista enemmän. — Sanoisin, että jos tilanne ei ole poikkeuksellinen, niin ainakin normaalista poikkeava. Rajalan mukaan sää on vaikuttanut kunnostuskaluston liikkeellelähtöön. Tiet ovat pitkän sateettoman kauden jälkeen kuivia, ja tien kunnostaminen juuri nyt ei toisi toivottua tulosta. — Tiet kaipaisivat sadetta, että saisimme muokattua kuopat pois. Jos menisimme nyt kunnostustöihin, olisi se pitkälti vähän kuin irtohiekan siirtelyä. Se voisi vain pahentaa tilannetta. Rajala jatkaa, että vaarallisimpia kohtia yritetään hoitaa jo nyt. Laaja teiden muokkaus ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin saadaan parin vuorokauden kestoinen sade. Kunnossapitopäällikkö sanoo, että tiet täytyy saada kohtalaisen tasaisiksi ennen talvea. — Palautteen perusteella hankalimmat alueet ovat Utin seudulla ja Valkealasta pohjoiseen päin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/17/Utin%20soratiet%20ovat%20poikkeuksellisen%20kuoppaisia/2016221275484/4