Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginhallitus pohtii taloustilannetta maanantaina — talous halutaan tasapainoon, mutta eri keinoin Kouvolan kaupunginhallituksella ei ole yhtenäistä näkemystä Kouvolan talouden tilasta ja mahdollisen tasapainottamisen keinoista. Perjantaina tehtyjen haastattelujen perusteella moni hallituksen jäsen kyllä kaipaa tehokkuutta ja talouskehityksen suunnan kääntämistä. Keinoista poliitikot ovat osin erimielisiä. Kaupunginhallitukselle esitettävän talouskatsauksen perusteella kaupungin tilinpäätöksestä ennustetaan selvästi tappiollista sekä tänä että ensi vuonna. Mikäli ennusteet toteutuvat, olisi Kouvolan taseeseen kertynyt ensi vuoden lopussa noin 12 miljoonan euron alijäämä. Yhtenä keinona talouden tasapainottamiseen väläytetään kuntaveron korottamista ensi vuonna. Osa kaupunginhallituksesta tyrmää ajatuksen suoraan, eikä korotusta kannata avoimesti kukaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) tosin pelkää, että veronkorotus voi olla ainoa keino, jos halukkuutta palveluverkkoratkaisuihin ei löydy. Ensi vuoden talousarviolaadinnassa kaupungin toimialat ovat ylittämässä budjettikehyksensä selvästi. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se velvoittaisi toimialoja etsimään keinoja talouskehyksessä pysymiseksi lokakuun 11. päivään mennessä. Moni poliitikko on sitä mieltä, että kaupungin tulee tehostaa toimintaansa. Konkreettisia ehdotuksia sanotaan ääneen vain vähän, ja palloa työnnetään viranhaltijoille. — Kaupungin on edelleen tehostettava toimintaansa, erityisesti terveydenhuollossa ja hoivapuolella. Joku koulujen lopettaminen on näpertelyä siihen verrattuna, sanoo Kimmo Jokiranta (kesk.) Kaupunginhallituksen jäsenistä useat epäilevät, ettei nykyinen kaupunginvaltuusto pysty enää kovin merkittäviin palveluverkkoratkaisuihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa. — Jos peräpeiliin katsoo, niin ei sitä [päätöksentekokykyä] ole läheskään riittävästi löytynyt. Etukäteen asioista on sovittu hyvinkin yksimielisesti, mutta sitten päätöksenteon hetkellä ei ole kantti kestänyt, Sakari Viinikainen (sit.) arvioi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/18/Kaupunginhallitus%20pohtii%20taloustilannetta%20maanantaina%20%E2%80%94%20talous%20halutaan%20tasapainoon%2C%20mutta%20eri%20keinoin/2016221276169/4