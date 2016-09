Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen Kim Lipsasen mukaan brasilialainen jujutsu on pehmeämpää kuin miltä se näyttää Kilpailijat vääntävät matossa toisiaan päästä ja repivät raajoja. Ottelu päättyy lukkoon tai kuristukseen. Hetken kuluttua halataan, kätellään ja jutellaan kuulumiset ottelusta. Kaunaa ei kanneta. Brasilialaisen jujutsun harrastajien kesken vallitsee syvä kunnioitus. Itsepuolustus- ja kamppailulaji on kouvolalaisen Kim Lipsasen mukaan todellisuudessa pehmeämpää kuin miltä se näyttää. Lipsasen sanoin BJJ:ssä ei ole häviämistä, on vain voittamista ja oppimista. — Seurassamme 80—90 prosentille harrastajista tämä on kuntoilumuoto. Polvi- tai lonkkavammatkaan eivät ole este harrastamiselle. Laji ei ole loukkaantumisherkkä. Pikemminkin laji parantaa vaivoja kuin aiheuttaa niitä. Lipsanen puhuu omakohtaisesta kokemuksesta, sillä pitkään kiusanneet alaselkävaivat eivät enää ilmoittele itsestään. Lipsaselle BJJ on enemmän kuin harrastus. Entinen jääkiekkoilija löysi kaverinsa ehdotuksesta uuden lajin helmikuussa 2012. Nyt hän on kaksinkertainen Suomen mestari. Lisäksi Lipsanen on voittanut kansainvälisen Finnish Openin kahdesti. Kaikkiaan mitaleja on kertynyt yhdeksän. Kansainvälistä kilpailukokemusta hän on saanut MM- ja EM-tasolta. Ensi vuonnakin Lipsasella on tiedossa EM-kisareissu. — Aloittaessani en tiennyt lajista mitään. Se kuitenkin vei minut mennessään täysin. Kun aloin menestyä, halusin samalla koko ajan kehittyä ja harjoitella entistä kovempaa. Lue aiheesta lisää maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

