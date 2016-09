Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Hoidon laadusta on syytä olla huolissaan Marjoniemen terveyskeskussairaalasta aiotaan vähentää loppuvuoden aikana 15 vuodepaikkaa. Osasto 4 lakkautetaan, jos virkamiesesitys menee läpi. Huhtikuussa Marjoniemestä vähennettiin jo 10 vuodepaikkaa. Kaupunki vakuuttaa, ettei potilaiden hoito kärsi. Nimenomaan hoidon laadusta on kuitenkin syytä olla huolissaan. Sairaalapalvelujen päällikön Lauri Lehdon mukaan kaupunki ei voi täysin kehittää korvaavia palveluja ennen kuin kalliista laitospalveluista on luovuttu. — Hallittu muutos päällekkäisiä palveluja käyttämällä ei yksinkertaisesti ole kuntataloudessa mahdollista, hän sanoo. Käytännössä vuodepaikkojen karsiminen voi aiheuttaa jonoja muihin kaupungin palveluihin, esimerkiksi Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen. Kouvolan väestön ikärakenteen takia hoidon ja hoivan tarve kasvaa muutenkin. Kotihoidon palvelupäällikön Riitta-Liisa Mynttisen mukaan kevään jälkeen asiakaskäyntien määrät ovat selvästi nousseet. Esimerkiksi elokuussa kotihoito teki yli 50 000 kotikäyntiä. Yleensä käyntejä on tehty kuukaudessa 45 000—47 000. Kun Marjoniemestä vähennettiin vuodepaikkoja viime keväänä, kaupunki varautui lisäämällä samaan aikaan muita palveluja. Ikääntyneiden palvelut osti 20 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa toistaiseksi käyttöönsä. Sairaalapalvelut hankki puolestaan viisi kuntoutuspaikkaa Kymen hoito- ja kuntoutuskeskuksesta Hoikusta Haminasta. Maaliskuussa oli jo perustettu lähihoitajista koostuva, kuusihenkinen ja määräaikainen tehostetun kotiutuksen tiimi. Laitoshoitoa korvaavia palveluja oli heti runsaasti tarjolla. Samalla Marjoniemen jonoja pyrittiin pienentämään. Lehdon mukaan kevään ja kesän aikana on kuitenkin tullut selväksi, että palveluita on tarjottu liikaa päällekkäin: hallittu siirtymä on ollut turhan kallista. Vuodeosaston sulkeminen ei olisi ennenkuulumaton päätös. Marjoniemestä on 2010-luvulla lakkautettu jo kolme osastoa. Lakkautukset ovat osa valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön viitoittamaa linjaa, jossa laitoshoito pyritään korvaamaan muilla hoitomuodoilla. Sama tavoite on kirjattu Kouvolan palvelustrategiaan. Sekä tavoitteen puolesta että sitä vastaan voidaan argumentoida perustellusti. Strategian käytännön toteutus vaikuttaa joka tapauksessa raadolliselta. Ensin vähennetään laitoshoitoa. Sitten seurataan, missä ongelmia ilmenee. Aapo Mentula Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

