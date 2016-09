Uutisen takaa: Kouvolan sisäpiirivitsi hämmentää

Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Sisäpiirivitsi hämmentää Vuosi oli 1988. Olin 20-vuotias ja tulin ensimmäisen kerran Kouvolaan. Otin taksin rautatieasemalta Salpausselänkadulle, jonka varrella sijaitsi Helsingin yliopiston Kouvolan käännöstieteen laitos. Olin menossa pääsykokeisiin. Taksimatka oli niin lyhyt, että nolotti. Sittemmin olen oppinut paljon Kouvolasta ja kouvolalaisista. Ehkä jotain itsestänikin. Yhtä en kuitenkaan ole oppinut: ymmärtämään, miksi Kouvolan imagoa aina vain rakennetaan ankeuden ympärille. On ollut vaikea myöntää edes itselleen, etten ole aivan sisäistänyt Kouvostoliitto-taideprojektia enkä uudempaa Tuppa Kuusaalle -brändiä. Kouvolan teatterin ahdistava Kymenlaakson laulu meni sekin iloisesti yli hilseen. Olen antanut kertoa itselleni, että kyse on uutta ajattelua edustavista hankkeista, joissa pyrkimyksenä on kääntää seudun karu historia ja ”kymenlaaksolainen vi**umaisuus” voitoksi. Voisi ajatella, että se olisi jo tapahtunut, jos idea toimisi: onhan Kouvostoliittokin jo 13 vuotta vanha keksintö. Olisiko niin, että kouvolalaisten itseironiaa ei tajuta muualla huumoriksi? Kouvolalaisten vitsit kotikaupungistaan on otettu muualla maassa liian tosissaan, kuten myllykoskelaissyntyinen valokuvaaja Antti Loiske totesi Kouvolan Sanomissa toukokuussa julkaistussa haastattelussa. Kouvolan ja Tšernobylin rinnastaminen toimii parhaiten Kouvolassa kasvaneille. Täällä kouvostoliittolaisuus hivelee oudolla tavalla itsetuntoa ja kasvattaa me-henkeä. Meille junan tuomille vinon huumorin sisäistäminen on karvan vaikeampaa. Kouvolan kaupungin ja mainostoimisto Nitro ID:n suunnittelema ja toteuttama Betonihelvetti-kampanja on sukua kouvostoliittolaisuudelle. Sekin siirtää katsojan huomion vasta harmauden kautta kaupungin kauneuteen ja monipuoliseen tapahtumatarjontaan. Eli kertaa lähes kaikki aikansa eläneet sloganit. Betonihelvetti-kampanja on toki toteutukseltaan hieno, ja sen taustalla on joukko Kouvolaa rakastavia ihmisiä, hyvänpuhujia. Sivustolla oli elokuussa yli 27 000 kävijää. Kampanjan onnistumisesta kertoo sekin, että se sai tämänvuotisessa kuntamarkkinointikisassa kunniamaininnan. Muun muassa FT, dosentti Giacomo Botta Italiasta on kehunut sitä vuolaasti. Tylyn otsikon alle kätkeytyy komea sivusto tapahtumineen ja ihmisineen. Kampanjassa on Kouvolan viestintäpäällikön Anne Käen mukaan kyse paikkakunnalla jo asuvien ihmisten sisäisestä hengennostatuksesta. ”Asumisen markkinoinnin kärki se ei jatkossa tule tietenkään olemaan. #munbetonihelvetti-kampanja on asukkaiden ylpeyden ääni, ja sille annetaan tilaa”, Käki sanoo. En kuulemma ole ensimmäinen, jolle hän on joutunut asiaa selventämään. Myös matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio kutsuu #munbetonihelvettiä ennen kaikkea kuntalaisten mainostoimistoksi ja toteaa, ettei sitä tuoda esille matkailumarkkinoinnissa. Ei tarvitsekaan, sillä mielikuva Kouvolasta betonihelvettinä elää vahvana muutenkin. Jokainen viittaus siihen muistuttaa väistämättä kaupungin huonosta maineesta. Siksi päädymme kerta toisensa jälkeen erilaisten vetovoimaäänestysten jumboksi. Matkailumarkkinoinnissa korostetaan tietenkin voimakkaasti Kouvolan todellisia vetonauloja, Repovettä, Verlaa ja Tykkimäkeä. Markkinointiin on satsattu muun muassa uudella Visitkouvola-sivustolla. Kouvolan halutaan vuonna 2020 olevan elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on helppo elää, asua ja tehdä työtä. Tämä ilmenee kaupungin viestintäohjelmasta vuosille 2015—2017. Helvettiä siinä ei mainita. Kiitos. Kouvolassa tehdään myös muuta arvokasta ruohonjuuritason imagotyötä. Facebookin Kaunista Kouvolasta -sivusto on siitä esimerkki. Tosin toivoisin näkeväni kuvissa enemmän ihmisiä, sillä me teemme kaupungin. Kotiseutuhenkeä nostattaa myös kaupungin taidemuseossa Poikilossa vielä kolme viikkoa esillä oleva Mannerin lipan alla -näyttely. Se on esimerkki siitä, että Kouvolalle on kehittymässä vireään kulttuurielämään ja etenkin ainutlaatuiseen rokkiskeneen liittyvä imago. Uskottava se on: kaupungin maine muuttuu hitaasti. Jopa hitaammin kuin betoni kovettuu. Siihen voi mennä jopa 20 vuotta. Lue koko uutinen:

