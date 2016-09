Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kävelykatu Manskin remontti on alkanut Kävelykatu Manskin purkutyöt on aloitettu. Alkuvaiheessa puretaan kadun vesiaiheet, kalusteet ja valaisimet. Purkutöiden jälkeen alkavat varsinaiset kadunrakennustyöt kauppakeskus Manskin edustalta. Manskilla voi liikkua ja asioida koko työn ajan, ja kävelykadun liikkeet palvelevat normaalisti. Remontissa on kaksi työvaihetta. Nyt alkanut ykkösvaihe käsittää Keskikadun ja Torikadun välisen osuuden. Tämän työvaiheen on määrä valmistua ensi vuoden touko—kesäkuussa. Toinen työvaihe koskee Keskikadun ja Kouvolankadun välistä osuutta. Siihen liittyy myös Manskin osittainen kattaminen. Kakkosvaiheen työt käynnistyvät kesäkuussa 2017. Lue koko uutinen:

