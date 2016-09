Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan yrittäjyyssitoumuksella paikallisille yrityksille entistä enemmän painoarvoa — katso sitoumuksen toimenpiteet Kouvolan kaupunki ja yrittäjät tekevät aktiivista yhteistyötä, jotta paikallisten yrittäjien mahdollisuudet julkisten hankintojen urakoihin paranevat. Kaupunki ja yrittäjät allekirjoittivat maanantaina Elinvoimaisen Kouvolan yrittäjyyssitoumuksen. Ensimmäinen vastaava sopimus allekirjoitettiin vajaat kolme vuotta sitten. Nyt sitoumuksesta yksilöitiin entistä enemmän Kouvolalle sopiva malli. Kouvolan yrittäjien vt. puheenjohtaja Ville Helander on myös eturyhmän puheenjohtaja. Hän sanoo, että alkuyskimistä on ollut, mutta asiat kehittyvät oikeaan suuntaan. — Edelliseen sitoumukseen on selvä parannus. Haluan uskoa, että tämä sitoumus myös velvoittaa kaupunkia, sillä ihmisistähän tämä on vain kiinni. Sitoumuksessa on eritelty seuraavat toimenpiteet: Osapuolet tukevat yhteisin toimenpitein hyvän yrittäjyys- ja yhteistyöilmapiirin kehittymistä. Osapuolet tekevät aktiivista yhteistyötä lisättäessä paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia tarjoajina ja toimittajina kaupungin hankinnoissa. Osapuolet sitoutuvat yhteistyöelimeksi perustetun Eturyhmän toimintaan ja edistävät aktiivisesti ryhmän toimintasuunnitelmaan kuuluvien päätösten toteuttamista. Yrittäjyyssitoumuksen allekirjoittaminen velvoittaa osapuolia pitämään yhteistyössä esille tulevia asioita esillä omassa päätöksenteossaan ja varmistamaan, että sovittuihin toimenpiteisiin liitytään laajasti. Yrittäjyyden ja yrityspohjan laajentamisessa huomioidaan koulujen yrittäjyyskasvatus, toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen rooli uuden yrittäjyyden luomisessa sekä toimivien yritysten kasvu- ja kehittymisedellytysten tukeminen. Lue koko uutinen:

