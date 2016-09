Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mannerheimin lastensuojeluliitto vaatii nopeaa ratkaisua Valkealan kouluongelmaan Mannerheimin lastensuojeluliiton Valkealan yhdistys vetoaa Kouvolan päättäjiin, jotta Valkealan kirkonkylän koulun sisäilmaongelmiin saataisiin nopea ratkaisu. Kannanotto on osoitettu päättäjille valtuustossa, kunnanhallituksessa ja lasten ja nuorten lautakunnassa sekä asiaa käsitteleville virkamiehille tilaliikelaitoksessa ja muilla tahoilla. — Olemme huolissamme erityisesti lasten terveydentilasta ja turvallisesta oppimisympäristöstä, mutta myös perheiden jaksamisesta. Lasten sairauspoissaolot lisäävät vanhempien poissaoloja työpaikoilta. Infektiokierteet vaikuttavat perheiden jaksamiseen. Myötätuntomme on myös henkilökunnan puolella, kannanotossa todetaan. Yhdistyksen hallitus kertoo tutustuneensa koulusta tehtyihin sisäilma- ja korjattavuusraportteihin ja toteaa rakennuksen tulleen 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuilta osiltaan elinkaarensa päähän. Kannanotossa muistutetaan YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksesta, jonka mukaan julkisen vallan toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, ja Suomen perustuslaista, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön. Lue koko uutinen:

