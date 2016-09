Uutinen

Kouvolan Sanomat: Niemi esittää uutta koulua Valkealaan — siinä toimisi myös perhekeskus Kouvolan lasten ja nuorten palvelujen vs. johtaja Veikko Niemi ehdottaa uuden koulun rakentamista Valkealaan. — Valkealassa olisi jo lähitulevaisuudessa uusi koulu, joka vastaisi perusopetuksen lisäksi myös muihin alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden ja järjestöjen tarpeisiin. Niemen kannanotto on vastaus Mannerheimin lastensuojeluliiton Valkealan yhdistyksen kirjelmään. Siinä MLL:n lakimies Esa Iivonen korostaa lapsen oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön. Niemi lähettää esityksensä tiedoksi keskiviikkona 21.9. kokoontuvalle lasten ja nuorten lautakunnalle. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2018—2019 taloussuunnitelmaa. — Terveellisen ja turvallisen koulun lisäksi pyrimme tulevissa kouluinvestoinneissa ottamaan huomioon uusien opetussuunnitelmien edellyttämät oppimisympäristöt ja yhteisöllisyyden niin, että koulujen tilat olisivat yhteisiä muiden lasten ja nuorten palveluja järjestävien tahojen sekä kolmannen sektorin käytössä. Niemen mukaan uuden koulukiinteistön rakentamisessa on mahdollista huomioida myös Valkealaan kaavaillun perhekeskuksen tarpeet. Hän toteaa, että Valkealan uusi koulu menisi Sarkolan koulun kunnostuksen edelle. — Ensin tehtäisiin Valkealan koulu ja sen jälkeen katsottaisi muut, Niemi ehdottaa. Lue koko uutinen:

