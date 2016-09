Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pietari Inkinen johtaa pian Saksan radion filharmonista orkesteria Kouvolasta kotoisin oleva Pietari Inkinen on nimitetty Saksan radion filharmonisen orkesterin johtajaksi. Inkisen nelivuotinen pääkapellimestarisopimus alkaa Deutche Radio Philharmoniessa vuoden päästä.Inkisellä riittää vientiä, sillä hän työskentelee myös Prahan sinfoniaorkesterin, Japanin filharmonisen orkesterin ja Ludwigsburg Schlossfestspielen pääkapellimestarina. Ludwigsburg Schlossfestspiele on Saksan vanhimpia festivaaleja.Vuosina 2008—2016 Inkinen toimi Uuden-Seelannin sinfoniaorkesterin kapellimestarina. Hänen nimitettiin sen kunniakapellimestariksi viime vuonna.Inkinen on Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja Sibelius-Akatemian kasvatti.Saksan radion filharmoninen orkesteri on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2007, jolloin Saarbrücken Radio Symphony Orchestra (SR) ja Radio Orchestra Kaiserslautern sulautettiin yhdeksi orkesteriksi. Lue koko uutinen:

