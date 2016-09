Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sähköinen ylioppilaskoe herättää intoa ja huolta Kouvolassa — ensimmäisenä vuorossa maantiede Tänään tehtävä maantieteen ylioppilaskoe on ensimmäinen, joka tehdään sähköisesti. Abiturientti ei innostu, mutta pidemmällä aikavälillä sähköisyyden edut ovat selvät, sanoo yhteislyseon rehtori. — On mahdollista, että tekniikka tökkii, ja ainakin minulla aivot tyhjenevät totaalisesti kun lyödään ruutu eteen. Paperille asiat jäsentyvät paljon tehokkaammin, sanoo Kouvolan yhteislyseon abiturientti Veikka Kammonen. Tekninen harjoittelu ei siis ole vakuuttanut häntä siitä, että sähköinen koe on perinteistä parempi. Kokeesssa saa käyttää suttupaperia vastausten hahmotteluun. — Mutta kaikki varsinaiset vastaukset laitetaan koneelle, ja vähän hirvittää, jos yhden diagrammin piirtämiseen piirto-ohjelmalla menee saman verran aikaa kuin normaalin esseen kirjoittamiseen. Käsin sen tekisi paljon nopeammin ja selkeämmin. Pitkässä juoksussa sähköisissä kokeissa on kuitenkin paljon hyvää, sanoo yhteislyseon rehtori Tapio Karvonen. Nykyisenkaltainen isojen paperimäärien liikuttelu jää pois. Tehtävistä voi tehdä paljon monipuolisempia, ja tilanne paranee entisestään, kun tekniikan käyttö — sopivalla tavalla — yleistyy myös opetuksessa. — Viime kevään harjoituskokeessa totesimme, että meillä tämä toimii. Teknisiin ongelmiin on varauduttu varalaitteilla, -johtimilla ja varasähköverkkolaitteilla. Olemme yrittäneet varautua tuplasti kaikkeen. Syksyn kirjoituksista myös filosofia ja saksa tentitään sähköisesti. Syksyn sähköiset kirjoitukset on Kouvolassa keskitetty yhteislyseoon ja Kuusankosken lukioon. Esimerkiksi maantieteen kirjoittajia on kaupungin viidessä lukiossa yhteensä noin 30, joten suurin osa syksyn kirjoittajista saa eteensä edelleen perinteiset paperikokeet.

