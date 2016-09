Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sähköinen yo-koe on ”ihastuttava IT-projekti” Ylioppilastutkintolautakunnan projektipäällikkö Matti Lattu vakuuttaa, että sähköisiin ylioppilaskokeisiin on valmistauduttu huolella. — Sähköisiä kurssikokeita on tehty lautakunnan ohjelmilla yli 14 000. Kyllä se harjoittelua vaatii, että kokelaiden koneet saadaan meidän palvelimeen kiinni ja käyttöympäristöt toimimaan, Lattu kuvaa. Kokeessa tietokone käynnistetään muistitikulta, joka sulkee pääsyn kaikkiin koneen omiin tiedostoihin ja internetiin. Lunttaamisen mahdollisuutta ei siis ole. Lukiot ovat olleet sähköistämisprojektissa aktiivisesti mukana. Lattu kutsuukin projektia ”ihastuttavaksi IT-projektiksi”. — Olemme saaneet hirveän määrän palautetta ja toiveita. Ylioppilaskirjoitukset nähdään todella tärkeinä ja projektiin on suhtauduttu vakavasti. Projektin alussa sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin suhtauduttiin kriittisesti, mutta projektin edetessä pettymyksiä on lähinnä aiheuttanut se, ettei kaikkia opettajien toiveita ole pystytty toteuttamaan. Ensisijaisena tavoitteena on ollut ylioppilaskokeiden onnistuminen. Erityisesti tehtävänlaatijoille sähköinen ylioppilaskoe antaa paljon uusia mahdollisuuksia. — Sähköiseen kokeeseen on mahdollisuus liittää aineistoja ja tehdä aivan uudenlaisia soveltavia tehtäviä. Esimerkiksi yhdessä maantieteen harjoituksessa tehtävään oli liitetty useita karttoja, Lattu kertoo. Järjestelmän kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuoteen 2019 saakka, ja Latun mukaan tekemistä riittää. — Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ei vielä voisi sähköisesti tehdä. Lue koko uutinen:

