Kouvolan Sanomat: Tirvan koululla palaa taas valot — tilat on saneerattu nuorten tarpeisiin Uudet yrittäjät ihastuivat Tirvan vanhaan kouluun ensitapaamisella. Nuorten Väylä Oy haki sopivaa tilaa lastensuojelun erityisyksikölle. Se tarjoaa kodin seitsemälle tukea tarvitsevalle nuorelle. — Rajasimme alueen Loviisan ja Lappeenrannan väliselle alueella. Tirvan koulu tuntui heti toiveitamme vastaavalta paikalta. Tämä oli hyväkuntoinen ja sijainti on hyvä, Tuomas Konttinen, yksi neljästä yrittäjästä kertoo. Kaupat koulusta tehtiin kuluvan kesäkuun alussa. Tirvan koulu lakkautettiin keväällä 2015. Nyt toista vuosisataa käyvän rakennuksen ja sen jälkeen tehdyt laajennukset tunnistaa Tirvan kouluksi vain ulkoapäin. Väliseinillä jaetut luokkatilat, uudistetut pinnat ja vaaleat kalusteet kutsuvat jo ensimmäisiä asukkaita. Aluehallintoviraston ja Kouvolan kaupungin edustajat ovat jo tarkastaneet tilojen soveltuvuuden seitsemän nuoren ja ohjaajien tarpeisiin. Toimitusjohtaja Anna-Leena Kailio, kuten muutkin yrittäjät ja henkilökunta toivovat pian pääsevänsä toivottamaan nuoret tervetulleeksi. — Pyrimme tarjoamaan laadukasta sijaishuoltoa 13—21-vuotiaille nuorille, Kailio kertoo. Työntekijöiden valinnoissa pyrittiin löytämään persoonallisuuksia, joiden osaaminen tukee mahdollisimman hyvin nuorten kehittymistä. — Ohjaajilla on myös paljon omia mielenkiinnon kohteita, kuten luonto, musiikki, liikunta ja kädentaitoja. Lemmikkieläimen, kuten koiran, ottamista mukaan työpaikalle ei suljettu pois. Aktiivisuudestaan tunnetut tirvalaiset ovat ottaneet uudet toimijat avosylin vastaan. Alkukesällä kyläläiset kutsuttiin kyläiltaan ja heille kerrottiin toiminnasta. Yhteinen sävel löytyi heti. Auramiehen ja monen muun osaajan numeroita on tallentunut kännykän muistiin. — Luistinrata jäädytetään talvella pihaan, ja martat käyvät harrasteissaan jumppasalissa kuten ennenkin. Kutsu hommiin maatilallekin on jo esitetty. Pihakirppis on pohdinnassa, yrittäjät kertovat kylän yhteisöllisyydestä ilahtuneina. Kouvolan paikat sijoiteluille ja huostaanotetuille lapsille 8 ammatillista laitoshoitoyksikköä. 9 ammatillista perhekotia. Kaupungilla on käytössään 37 sijaisperhettä. Sijaisperheistä 27:ssä on nyt lapsia tai nuoria sijoitettuna. Kouvolalaisia lapsia ja nuoria on kymmenessä kaupungin ulkopuolella sijaitsevassa sijaisperheessä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli Kouvolassa syyskuun alussa 142. Perhehoidossa oli 64, ammatillisessa perhekodissa 36 ja laitoshoidossa 40 lasta. Kouvolan lastensuojelu Lue koko uutinen:

