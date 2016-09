Uutinen

Kouvolan Sanomat: VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi irtisanoutui VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi on irtisanoutunut. Saksi aloitti VR Trackin toimitusjohtajana vuonna 2010. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty VR Groupin lakiasiain johtaja Teemu Sipilä. Sipilä toimii VR-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja jatkaa myös VR-konsernin lakiasiain johtajana. Saksi jatkaa konsernin palveluksessa syyskuun loppuun asti VR Trackin hallituksen puheenjohtajan erityistehtävissä. VR Track Oy on VR-Yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka palvelut kattavat infrahankkeet suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/19/VR%20Trackin%20toimitusjohtaja%20Ville%20Saksi%20irtisanoutui/2016221282842/4