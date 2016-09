Uutinen

Kouvolan Sanomat: Annikki Niiranen: Kymenlaakson lausunnot eivät muuta päivystysasetusta Päivystysasetukseen ei ole luvassa Kouvolan ja koko Kymenlaakson toivomia muutoksia. Asiasta kertoi tuoreeltaan Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen tänään illalla tavattuaan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä. — Ministeriön viesti oli, että asetus menee eduskuntaan sellaisena kuin se on ollut lausuntokierroksella. Toinen viesti oli, että päivystysasetuksen määräykset koskevat niin yksityistä kuin julkista toimijaa, Niiranen sanoo. Maakunnan yhteinen tahto on ollut, että Kymenlaaksossa on tulevaisuudessa erikoisalojen päivystyspalveluita tarjoava keskussairaala Kotkassa ja yhteispäivystyspalveluja tarjoava Pohjois-Kymen sairaala tai Ratamo Kouvolassa. Yhteispäivystys tarkoittaa sekä perusterveydenhuollon että erikoisalojen lääkärien palveluja kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystysasetusluonnos ei Kouvolan yhteispäivystystä mahdollista. Lue koko uutinen:

