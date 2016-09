Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esa Rosqvist menee öisin metsään, vaikka hän pelkää pimeää Esa Rosqvist osti viitisen vuotta sitten järjestelmäkameran ja innostui kuvaamaan tähtiä, tähdenlentoja ja revontulia. Hän on tehnyt kuvausretkiä muun muassa Selänpäähän, Repovedelle ja Jaalaan. Hän samoilee öisessä luonnossa monesti yksin. — Pelkään pimeää. Yhdellä kuvausreissulla kuulin jonkin raksahduksen ja pelästyin, että sarjamurhaaja väijyy minua jossain. Minulle tuli ihan kylmä hiki. Mutta se oli sen arvoista, hän sanoo ja nauraa. Rosqvist, 27, työskentelee logistiikkatyöntekijänä it-alan yrityksessä Kouvolassa. Hän haluaisi kuitenkin elättää itsensä maisemakuvauksella ja siihen liittyvillä koulutuksilla. — Edessä on pitkä ja kivinen tie, mutta teen kovasti duunia sen eteen. Hän pitää toistaiseksi suurimpana juttunaan sitä, miten paljon hänen kuvansa ovat saaneet näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Hän on kerännyt kevättalvesta lähtien yli 12 000 seuraajaa Instagramissa. Viidennes seuraajista tulee Japanista. — Instagram on minulle merkittävä markkinointikanava. Se toimii monille kuvaajille portfoliona. Lauantaina Rosqvist vetää tähtikuvaustyöpajan Kuusankoskella. Pajassa on vielä muutamia paikkoja vapaana. Kouvolan kameraseuran ja Kamera-73 Kuusankosken järjestämä tähtikuvaustyöpaja 24.9. alkaen kello 17 Kamera-73:n tiloissa Kuusankoskella. Ilmoittautumiset sähköpostitse jaana.ahola15@gmail.com tai puhelimitse 040 515 8045. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

