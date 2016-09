Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Talven tullen seiväs vaihtuu suksisauvoihin Useimmat urheilijat ovat varmasti vilpittömiä kuvatessaan itseään tunnolliseksi harjoittelijaksi. Harjoituksissa käyminen ja harjoittelusta nauttiminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Tässä suhteessa Iitin Pyrinnön 15-vuotias Akseli Nuutinen on sellaisen tien alkupäässä, joka voi johtaa mihin tahansa. — Parasta urheilussa on voittaminen, mutta minä saan urheilusta hyviä fiiliksiä myös onnistuneista harjoituksista tai vaikkapa testeissä syntyneestä uudesta ennätyksestä. Lenkille lähteminen pimeänä ja sateisena syysiltana ei harmita yhtään, Akseli Nuutinen vakuuttaa. Kesällä ikäluokkansa 5-ottelun SM-hopeaa ja seipään SM-pronssia saalistanut Akseli laskee käyttävänsä urheiluun 10—15 tuntia viikossa, ilman lihashuoltoa ja muita tukitoimia. Isä Harri Nuutinen pitää arviota melko varovaisena. — Pikemminkin poikaa on pitänyt toppuutella, Harri Nuutinen tunnustaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/20/Junioritiistai%3A%20Talven%20tullen%20seiv%C3%A4s%20vaihtuu%20suksisauvoihin/20161351/4