Kouvolan Sanomat: KPL:n B-pojilla voitokas finaaliavaus Mehukas pesäpallokausi tiivistyy kouvolalaisittain B-poikien SM-finaaleihin. Kouvolan Pallonlyöjät poimi mestaruuteen tarvittavista kahdesta voitosta ensimmäisen kuin kypsän omenan. Hyvinkään Tahko oli Kouvolan pesäpallostadionilla puristimessa koko pelin, kun kotijoukkue tyylitteli puhtaan 2—0 (3—0, 5—4) -voiton.Avausjaksolla ei kunnon taistelua voitosta syntynyt, siksi kohmeessa vieraat olivat lämpimässä syyssäässä. Toisella jaksolla numerot olivat tiukemmat, mutta isännät pitivät silti homman tiukasti otteessaan. Tämän näki myös sangen tyytyväinen pelinjohtaja Juuso Ilander.— Kyllä me olimme kuskin paikalla koko matsin ajan ja peli pyöri niin kuin olimme sen ajatelleet. Vapaat lyönnit putosivat nätisti väliin ja vapauttivat lisää tekemistämme.Kotijoukkueen ulkopelissä oli silmiinpistävää pallovarmuus ja tappoheitot, jotka pysyivät miehekkäästi kuosissa pallosta toiseen. Sisäpelissä kärki Santeri Löppönen—Jere Paananen—Valtteri Luoma takoi tilannetta erehtymättömästi.Antti Tuhkanen kohdisti lyöntiään yhden vuoron ajan ja antoi sen jälkeen mailan laulaa. Kakkosjatkeelta tuli avausjaksolla kaksi juoksua yhdellä lyönnillä, toisen jakson Tuhkanen avasi kahdella pinnan tuoneella välilyönnillä. — Näinhän näissä peleissä pitääkin nautiskella. Hyvä rennon keskittynyt pössis oli jengillä päällä, fiilisteli Tuhkanen.Yhtä kuivasti juoksun poikaan nakuttivat Luoma, Jere Sarkkinen ja Valtteri Hämäläinen. Löppönen toi juoksuista puolet eli neljä. Jasperi Luoma vastasi näyttävimmästä ulkopelisuorituksesta nappikopillaan. Tahkon suuri yksinäinen mailan kanssa oli Santtu Patova, jota tukivat parhaiten Jere Harjuvaara ja Erik Lahti.Ilander pohti, josko Tahkon pitkä odottelu näkyi vähän joukkueen puutuneissa otteissa. KPL:n pelituntuma oli osalla joukkueesta parempi, kiitos A-poikien finaalipelien. Kotonaan Tahko tulee varmasti kovempaa päälle, oman joukkueen peliin Ilander tekee vain pientä hienosäätöä.Mestaruus on katkolla KPL:lle lauantaina Hyvinkäällä. Jos tarvitaan kolmas ottelu, se on heti sunnuntaina Kouvolassa. Lue koko uutinen:

