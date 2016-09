Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen kansanedustajilta kiitosta liikennekaarelle: ”Yksi edistyksellisimmistä maailmassa” Kaakkoissuomalaiset kansanedustajat julkaisivat tiistaina hyväksyviä kommentteja hallituksen liikennekaaripäätöksestä. Itsekin taksiyrittäjänä toimiva kouvolalainen Markku Pakkanen (kesk.) iloitsee taksiliikenteen ottamisesta mukaan liikennekaareen, mutta toteaa eduskunnan liikennevaliokunnan jäsenille jäävän vielä pureskeltavaa asiassa. Pakkanen kuuluu itse valiokuntaan. — Valiokuntatyössä pitää vielä katsoa tiettyjä määrittelyjä asiassa. On kuitenkin hyvä, että tässä on nyt takseille sopeutumisaikaa vuoteen 2018 asti, niin voidaan rauhassa katsoa, miten edetään. Pakkanen pitää erilaisten palveluketjujen toteuttamista hyvänä asiana. — Asiakasta varten näitä järjestelmiä pitää luoda, hän toteaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, lappeenrantalainen Jukka Kopra luonnehtii liikennekaarta yhdeksi edistyksellisimmistä liikennelainsäädännöistä maailmassa. — Sovittu kokonaisuus hyödyntää nykypäivän teknologiaa, jonka avulla luodaan tulevaisuuden liikennejärjestelmä. Uudistuksesta voi todeta suorin selin, että nyt tehdään aidosti eteenpäin katsovaa ja mahdollistavaa lainsäädäntöä. Kopra kiittää myös pelisääntöjen luomista taksialalle. — Jatkossa erilaiset kyydinvälityspalvelut voivat toimia laillisesti Suomessa, kun ne sitoutuvat toimimaan yhteiskunnan edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että kuljettajalla on oltava ajolupa, Suomeen rekisteröity auto, puhdas rikosrekisteri ja riittävä kommunikaatiokyky asiakkaiden kanssa. Lappeenrantalainen liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Ari Torniainen (kesk.) ennustaa, että joukkoliikenteestä ja kimppakyydeistä tulee nykyistä houkuttelevampia liikennemuotoja, ja yksin tapahtuva autoilu ja autojen omistamisen tarve vähenee. — On hyvä, että taksiliikenne on mukana ja että alan huolenaiheet on huomioitu lainsäädännössä. Lue koko uutinen:

