Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakon liikennepoliisi näkyy maanteillä — jalkautuminen liittyy Euroopan turvallisuuspäivään Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen liikenneryhmät järjestävät tänään tiistaina liikenneratsioita omalla toimialueellaan. Näkyvä tehovalvonta on osa keskiviikkona 21.syyskuuta vietettävää Euroopan laajuista liikenneturvallisuuspäivä.Kukaan ei kuole liikenteessä -teeman toimeenpanijana on Euroopan liikennepoliisiverkosto TISPOL 30 jäsenmaan voimin. Kampanja järjestetään yhteistyössä EU-komission ja Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) kanssa.Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan jokainen tienkäyttäjä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tällaisia valintoja ovat muun muassa turvalaitteiden käyttö, asianmukainen ajonopeus, ajamiseen keskittyminen sekä raittius liikenteessä.—Vaikka nämä asiat ovat itsestään selvyyksiä, tahtovat ne joiltakin kuitenkin unohtua. Tämän takia poliisin rooli valvojana ja valistajana on tärkeä, niin tänään kuin tulevaisuudessa, Kolehmainen sanoo.Kouvolan Sanomat seuraa ratsioita ja kertoo niiden tuloksista. Poliisihallitus on luvannut kertoa valtakunnallisen valvonnan tuloksista torstaina. Lue koko uutinen:

