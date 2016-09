Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa lukion aloituspaikkoja edelleen enemmän kuin hakijoita Lasten ja nuorten lautakunnalle esitetään, että vuonna 2017 Kouvolan lukioissa olisi aloituspaikkoja yhteensä 504. Jos lukiosuosio on ensi vuonna aikaisempien vuosien tasolla, aloituspaikkoja on 80 tarvittua enemmän. Paikat jakautuvat siten, että Elimäen lukiossa aloituspaikkoja on 72, Kouvolan Yhteislyseossa 216, Kuusankosken lukiossa 144 ja Valkealan lukiossa 72. Aloituspaikkoja on yhtä paljon kuin kuluvana vuonna. Vuonna 2016 Valkealassa aloitti 33 oppilasta vähemmän kuin aloituspaikkoja oli. Elimäellä vastaava luku oli 30. Kuusankosken lukiossa jäi täyttämättä 31 aloituspaikkaa. Yhteislukiossa aloituspaikkoja oli 216 ja aloittaneita oppilaita 217. Nyt Kouvolan neljässä lukiossa opiskelee yhteensä 1 314 oppilasta. Arvion mukaan ensi vuonna määrä laskee 1 254:ään. Seuraavana vuonna luku on 1 212. Kevään 2016 yhteishaussa lukioon hakeutui 46 prosenttia peruskoulun päättävästä ikäluokasta ja ammatilliseen koulutukseen 54 prosenttia. Edellisten vuosien yhteishakutulosten perusteella Kouvolan Yhteislyseoon hakeudutaan yhä enemmän kaupungin reuna-alueilta. Lukioon opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Lautakunnalle esitetään, että lukioon pääsyn keski-arvoraja on seitsemän. Opiskelijaennusteen mukaan keväällä vuonna 2017 peruskoulun päättää noin 920 yhdeksännen luokan oppilasta. Se on 20 oppilasta edellisvuotta enemmän. Lisäksi kymppiluokalla opiskelee tällä hetkellä 12 oppilasta. He hakevat yhteishaussa toisen asteen oppilaitoksiin. Iltalukiossa aloitti yksi ryhmä lukioon valmistavassa koulutuksessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/20/Kouvolassa%20lukion%20aloituspaikkoja%20edelleen%20enemm%C3%A4n%20kuin%20hakijoita/2016221284207/4