Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarille kolmas amerikkalaisvahvistus — naisten Korisliiga alkaa ensi viikon lauantaina Historiansa ensimmäiseen pääsarjakauteen naisten Korisliigassa valmistautuva Kouvottaret teki tiistaina pelaajahankinnan.Louisiana Tech -yliopiston kasvatti, laitahyökkääjä Whitney Frazier on Kouvottarissa jo kolmas amerikkalaisvahvistus laituri Jackie Luna-Castron ja takamies Khadijah Sessionsin rinnalla.180-senttinen Frazier pelasi viime kaudella ensimmäisen ammattilaiskautensa. Hän edusti islantilaista Grindavikiä huimilla 21,9 pisteen ja 11,6 levypallon keskiarvoilla.Frazier on Kouvottarien 14:s sopimuspelaaja, ja joukkue on nyt koossa. Harjoitusotteluissa pirteästi esiintynyt sarjatulokas aloittaa kautensa ensi viikon lauantaina kotiottelulla Forssan Alkua vastaan.Vielä toissa kaudella 2. divisioonassa pelannut Kouvottaret on noussut pikavauhdilla Korisliigaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/20/Kouvottarille%20kolmas%20amerikkalaisvahvistus%20%E2%80%94%20naisten%20Korisliiga%20alkaa%20ensi%20viikon%20lauantaina/2016221288322/4