Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson liikenteessä jo 10 uhria tänä vuonna — näkyvä tehovalvonta tähtää lukujen kaunistumiseen Kuuden poliisin ryhmä puhalluttaa valtatie 12:n Lahden suunnasta tulevia autoilijoita Tillolan kohdalla. Näkyvä tehovalvonta on osa keskiviikkona 21.syyskuuta vietettävää Euroopan laajuista liikenneturvallisuuspäivää.Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen liikenneryhmät järjestävät tänään tiistaina liikenneratsioita omalla toimialueellaan.Kuolonkolareiden määrä on laskenut vuosien saatossa. Kaakkois-Suomen liikennepoliisisektorin ylikonstaapeli Jouni Ryhänen kertoo, että lähivuosien kuolonkolareissa on kuitenkin yllättävän suuria eroja.Vuosina 2014—2015 Kymenlaaksossa tapahtui yhteensä vähemmän kuolonkolareita kuin tänä vuonna on kirjattu jo kuluvan vuoden aikana. Parin viime vuoden kuluessa liikenne vaati yhdeksän uhria, mutta tänä vuonna kuolleita on jo kymmenen.— Se on aika kausiluonteista. Joinakin vuosina luku on alle kymmenen, mutta seuraavana vuonna se voi olla liki 20, Ryhänen sanoo.Tillolan suoran levikkialueelle pysäytettyjen autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden asiat olivat hyvällä mallilla. Yhden kuljettajan henkäisy sai alkometrin viisarin värähtämään, mutta lukema jäi alle 0,5, promillen.Kaakkois-Suomen poliisin silmin Kaakon teillä ajellaan pääosin melko kevyellä kaasujalalla. Komisario Jukka Tylli antaa tunnustuksen yleisellä tasolla.— Yleisesti ottaen näkee aika paljon mallikelpoista suoritusta. Nopeudet ovat laskeneet ja ihmiset ovat oivaltaneet nopeuden merkityksen liikenneturvallisuudelle, Tylli toteaa. Lue koko uutinen:

