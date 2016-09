Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mansikka-ahon lähiliikuntapaikka joutui remonttiin vain reilu vuosi käyttöönoton jälkeen Kaksi vuotta sitten valmistunutta Mansikka-ahon lähiliikuntapaikkaa remontoidaan parhaillaan. Takuukorjauksena suoritettavissa töissä joudutaan uusimaan Mansikkamäen koulun sekä Mansikka-ahon urheiluhallin väliin jäävällä alueella olevan koripallokentän asvalttipohja sekä tekonurmikentän alusta. Mansikkamäen koulun rehtori Pekka Lipiäinen kertoo, että korjaustöissä ollaan jo voiton puolella. —Koripallokentän korjaukset ovat olleet työn alla kolmisen viikkoa. Koripallokentällä ongelmaksi muodostui epätasainen asvaltti, joka ei toiminut koripallokentän alustana. —Asvaltin pinta olisi ollut täysin kelvollista esimerkiksi parkkipaikalle, mutta koripallokentällä se ei toiminut. Koripallokentällä pinnalle on kovemmat vaatimukset kuin parkkipaikan asvalttipinnalle, Lipiäinen kertoo. Koripallokentän asvalttityöt on saatu valmiiksi, ja parhaillaan on käynnissä pelikenttäpinnan kokoaminen. Mansikka-ahon lähiliikuntapaikka otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten Mansikkamäen koulun valmistuttua. Alue täydentyi koripallokentällä viime syksynä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/20/Mansikka-ahon%20l%C3%A4hiliikuntapaikka%20joutui%20remonttiin%20vain%20reilu%20vuosi%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6noton%20j%C3%A4lkeen/2016221288170/4