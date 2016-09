Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteriarvio: Tragikomedia pysyy pinnalla Mitä on tehtävissä, kun jäävuori viiltää laivan kyljen auki ja paatti on viittä vaille pohjassa? Miten käy kolmannen luokan matkustajille, joiden hyttikopperot viruvat syvällä kannen alla?Tiina Lymin näytelmä S.O.S (2010) käsittelee taitavasti selviytymisen teemaa. On aikuisen ja lapsen yksinäisyyttä, on luopumisen ja eteenpäin pääsemisen vaikeutta. On ja ei ole rahaa.11-vuotiaan Pietun yksinhuoltajaäiti joko tanssii salsaa pitkin keittiötä tai ei jaksa nousta edes keittämään kahvia. Pietu itse on jumissa, vailla kavereita. Pojan aika kuluu kellarissa, jossa on myös äreä, outoja liiketoimia puuhaava naapurin mies.Mielialojen vaihtelut vavisuttavat kerrostalon koko rappua. Vain yhteiskunta ei sitä huomaa.S.O.S eli avunpyyntö viittaa Titanic-laivan haaksirikkoon, joka kiinnostaa Pietua suuresti. Hän lähettää taskulampullaan hätäviestiä kellarin ikkunasta kadun ihmisten jalkoihin. Näytelmän lisänimi Komedia olosuhteiden pakosta on sikäli hämäävä, että kyse on tragikomediasta tai paremminkin jopa draamasta.Vaikka ohjaaja Karolina Eklund-Vuorelan tulkinta seilaa tummissa vesissä, se ei ole raskassoutuinen. Teos elää ja hengittää pontevasti. Lymi keventää osuvasti, antaa hahmojen tehdä ja laukoa huvittavia. S.O.S on selväpiirteinen ja herkkäsävyinen, vähän karski myös.Teos istuu kuin hansikas intiimille Luolanäyttämölle.Milja Marttila on Pietun rooliin löytö. Hän näyttelee vangitsevasti varhaisteiniä, joka pitää äitiään pinnalla. Hieno suoritus.Myös Mira Helli onnistuu vaativassa roolissaan eroa kipuilevana äitinä. Helli hallitsee myös komedian. Antti Hoffrén on koskettavan vähäeleinen naapurin Kalevina, joka haluaa vain toteuttaa vaimonsa (Sanna Mäkinen) toiveen.Tiina Lymin välittämä hätäviesti pysyy mielessä pitkään. | Tiina Aho Lue koko uutinen:

