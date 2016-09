Vanhemmat pyytävät apua yhä useammin koulujen sisäilmaongelmissa eri liitoilta

Kuva: Katja Juurikko

Vanhemmat tai vanhempainyhdistykset pyytävät apua liitoilta silloin, kun tie päiväkotien tai koulujen sisäilmaongelmien edessä nousee pystyyn. Huolestuneiden vanhempien yhteydenottojen määrä on lisääntynyt esimerkiksi Suomen Vanhempainliitossa. Tänä syksynä kyselyjä on jo tullut enemmän kuin viime vuonna.

— Yhteydenottoja tulee paljon vanhemmilta, joiden lapsi on alkanut oireilla ja aiheuttajaksi epäillään huonoa sisäilmaa. Yhdistyksiltä tulee yhteydenottoja sellaisissa tapauksissa, joissa jonkun tahon epäillään pimittävän sisäilmaongelmaan liittyviä tietoja. Lisäksi kysytään miten asiaa voitaisiin lähteä käsittelemään, sanoo järjestötoiminnan asiantuntija Katja Repo.



Vanhempainliitto lähtee siitä, että jokaisella lapsella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Myös opetussuunnitelman mukaisen opetuksen on toteuduttava.

— Jos lähdetään väistötiloihin, opetuksen laadun on pysyttävä samana, sanoo Repo.

Vanhempia ja vanhempainyhdistyksiä liitto neuvoo yhteistyöhön ja keskustelemaan avoimesti asioista päättävien tahojen kanssa sekä osallistumaan kuntien sisäilmatyöryhmien työhön. Vanhemmilla on oikeus saada oikeaa tietoa esimerkiksi sisäilmamittauksista.

— Yhteisissä tilaisuuksissa olisi hyvä käydä mittaustuloksia läpi ja kertoa, miten ne käytännössä lapsiin ja henkilökuntaan vaikuttavat.

Vanhempainyhdistysten ja muiden lasten kanssa toimivien järjestöjen kannantotot eivät ole yhdentekeviä. Kannanottoja rakentavampi tapa on Katja Revon mukaan kuitenkin istua saman pöydän ääreen keskustelemaan.

— Keskustelua tulisi käydä niin, että kaikki kokevat tulevansa kuulluksi, ja asiat ymmäretään.



Myös Mannerheimin Lastensuojeluliittoon tulee paljon viestiä huolestuneilta vanhemmilta. MLL:n Valkealan yhdistys jätti Kouvolan kaupungille kannanoton Valkealan kirkonkylän koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Kannanotossa MLL:n lakimies Esa Iivonen korostaa lapsen oikeuksia. Myös Iivonen kannustaa sisäilmaongelmiin puuttuvia yhteisöjä ja yksityisiä keskustelemaan koulujen sisäilmaongelmista ja hakemaan paikalliseen tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut käräjöinnin sijaan.

— Jos asia ei etene omassa kunnassa, voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Iivosen mukaan tärkeintä olisi sisäilmaongelmien ilmettyä lähteä joustavasti järjestämään korvaavia väistötiloja tai etäopetuksen mahdollisuutta. Tärkeintä on Iivosen mielestä, että lapsi voi jatkaa koulua.

— Etäopetuksessa vuorovaikutussuhde koulukavereihin ja opettajaan tulee säilyttää muun muassa digitaalisia opetusmahdollisuuksia, kuten Skype-yhteyksiä hyödyntämällä. Tämän tyyppistä joustavuutta meillä pitäisi koulumaailmassa olla nykyistä enemmän.