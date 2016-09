Uutinen

Kouvolan Sanomat: 12 yritykselle ja 25 maaseutuhankkeelle tukea Kaakkois-Suomessa — katso lista Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tukenut touko—syyskuussa 12 yrityksen investointeja ja 11 kehittämishanketta. Alueen Leader-ryhmät tukivat 14 hanketta. Lisäksi Kaakkois-Suomen alue on mukana seitsemässä alueiden välisessä kehittämishankkeessa. ELY-keskus on rahoittanut muun muassa hankkeita, joiden tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja yhteistyön lisääminen. Kouvolan seudun yrityksistä suurimman rahoituksen, 58 698 euroa, sai Palviliha Oy. Suurin paikallinen Leader-rahoitus, 174 375 euroa, myönnettiin Pohjois-Kymen Kasvulle hankkeeseen, jolla on tarkoitus tuoda kyliin ja yrityksiin paikallista kasvua muun muassa aktivoimalla nuoria ja edistämällä kansainvälistymistä. Loppuvuonna ELY-keskus ja Leader-ryhmät suuntaavat rahoitusta erityisesti yritystukiin ja yritysryhmähankkeisiin. 97 prosenttia Kaakkois-Suomesta katsotaan maaseuduksi, joten maaseuturahoitusta voi saada myös melko lähellä kaupunkikeskustoja. Tuettujen hankkeiden kuvaukset löytyvät täältä. Yritystuet Mustola Timber Oy, Lappeenranta 202 000 e Palviliha Oy, Kouvola 58 698 e Yli-Kaitala Markku, Iitti 20 472 e Jotex Works Oy, Lappeenranta 217 068 e MarTeppi, Lappeenranta 2 928 e Neuvonen Tarmo ja Antti sekä Nuuttila Kirsi, Luumäki 9 430 e Vimpa Island Fishing Tours Oy, Hamina 14 690 e Misa Oy, Lemi 13 226 e KalusteWeb Ky, Kouvola 21 358 e Kemas Oy, Kouvola 28 000 e Itula Oy, Ruokolahti 32 000 e Aqua Finland EU, Luumäki 1 600 e Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet Yhteistyöllä kilpailukykyä, ProAgria Etelä-Suomi ry yhteistyössä Wirma Oy, 499 950 e Saimaan Kuidun Savitaipaleen 2016 valokaapeliverkko hankealue, Saimaan Kuitu Oy, 1 333 333 e Taipalsaaren Kuivaketveleen, Saimaanharjun/Konstun eteläosan, Kirkkosaaren ja Leväsen hankealue, Saimaan Kuitu Oy, 1 000 000 e Yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille — Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa, Kouvola Innovation Oy yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry, 283 836 e KaakonKantri, Leader Länsi-Saimaa ry, 112 700 e Lähiliha sikatiloilta, Suomen Sikayrittäjät ry, 60 000 e Lemin matkailipalveluiden kehittäminen, Lemin kunta, 10 000 e Rauhan uimaranta ja virkistysalueen kehittäminen, Lappeenrannan kaupunki, 312 632 e Perhehoito maaseudun mahdollisuutena, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy yhteistyössä Socom Oy, 77 974 e Osalliseksi tietoyhteiskunnasta, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, 273 996 e Kaakkois-Suomen tuki-info: tiedonvälityshanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, 35 012 e Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Kinnarsalmen veneenlaskupaikka, Kirjavalan Osakaskunta, 12 280 e Luontovisa, Parikkalan kunta, 18 000 e Pako Papinniemestä, Uukuniemen Vapaa-ajan Asukkaat ry, 16 400 e (kehittäminen), 16 326 e (investointi) Leader Länsi-Saimaa ry Lemin laululava, Lemin musiikkiyhdistys ry, 100 400 e Leader Sepra Kirkkojärven koulun pihanparannushanke, Kirkkojärven koulun vanhempainyhdistys ry, 56 777 e Kymin lentokentän toimijoiden tahtotilan kartoitus, Cursor Oy, 14 838 e Santalahden aallonmurtaja, Santalahden Venekerho ry, 145 000 e Viihtyisön satama, kehittäminen ja investointi, Pro Kelkkaniemi ry, 46 000 e (kehittäminen), 69 197 e (investointi) Pohjois-Kymen Kasvu ry Iitin voimakylät ja etsivä liikuntatyö, Iitin Sääskjärven kyläyhdistys ry, 50 707 e Järviruo’on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittäminen, Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta, 141 393 e Metsästysmajan peruskorjaus, Tirvan Seudun Metsästysyhdistys ry, 101 473 e Paikallista kasvua kyliin ja yrityksiin, Pohjois-Kymen Kasvu ry, 174 375 e Syötävä puutarha, Ankkapurhan kulttuurisäätiö, 17 876 e Valokuituverkon kysyntä — valokuituverkon rakentamistarpeen esiselvityshanke, Kymijoen Kyläkuitu Osk, 43 252 e Alueiden väliset kehittämishankkeet, joissa Kaakkois-Suomi on mukana Voimaa puutarhayritysten osaamiseen — VoPu, ProAgria Etelä-Suomi ry yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy, 288 236 e GCLab — Luontolähtöisten palveluiden kehittäminen ja testaus, Työtehoseura yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy ja ProAgria Etelä-Suomi ry, 575 000 e Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle, Suomen Metsäkeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskus, 601 245 e Uudet hevoskasvattajat — kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke, Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy yhteistyössä Suomen Hippos ry, 280 000 e Tallitoimijan verkkoluennot, Suomen Hevostietokeskus ry, 183 183 e Afrikkalainen sikarutto — Vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle, Suomen Sikayrittäjät ry, 146 000 e Uudistuva metsäyrittäjä, Hämeen ammattikorkeakoulu, 323 216 e Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/21/12%20yritykselle%20ja%2025%20maaseutuhankkeelle%20tukea%20Kaakkois-Suomessa%20%E2%80%94%20katso%20lista/2016221291586/4