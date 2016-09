Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eläinoikeuspuolue merkittiin puoluerekisteriin Suomen eläinoikeuspuolue on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 13 puoluetta. Eläinoikeuspuolue tavoittelee puolueohjelmansa mukaan poliittista vallankumousta demokraattisin keinoin. ”Visionamme on yhteiskunta, jossa kaikilla elollisilla olennoilla on oikeus omaan elämäänsä ja vapauteen, joita rajoittavat ainoastaan toisten yksilöiden vastaavat oikeudet”, puolueohjelmassa sanotaan. Puolueen päämääränä on uudistaa nykyinen lihanormiin perustuva yhteiskuntamalli ja lopettaa eläinten eettisesti ja ekologisesti kestämätön käyttö tuotantovälineitä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina. Puolueen puheenjohtaja Saana-Maria Majatie. Puolueen rekisteröimiseksi vaaditaan vähintään 5000 oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kannattajakorttia. Lue koko uutinen:

