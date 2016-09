Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kalle Lähde lataa esikoisteoksessaan alkoholistin arjesta: Housuun tulee, kun yskäisee Varsinaissuomalaisen Kalle Lähteen esikoisteos Happotesti kertoo kaunistelematta alkoholismista. Kirjan tapahtumat ovat tapahtuneet hänelle itselleen. — Lainaan kustannustoimittajan sanoja: teos on purevan realistinen kuvaus alkoholismista, mutta kummallisen kepeällä tavalla kirjoitettu. Lukeminen ei ole liian ahdistavaa. En ole säästellyt teoksessa yhtään. Kerron avoimesti, miten useita viikkoja juoneen alkoholistin elimistö toimii: paskat tulevat housuihin, kun yskäisee. Lähde oli haaveillut kirjan kirjoittamisesta jo lapsesta asti. — Rakas harrastukseni, joka sittemmin puhkesi sairaudeksi, esti sen kuitenkin tehokkaasti. Raitistumiseni jälkeen kysyin vaimoltani, onko meillä vihkoa, johon voisin kirjoitella juttuja ylös ja tarkastella temppujani raittiina. Vaimo ehdotti blogia, jotta muutkin voisivat lukea tekstejäni. Blogista tuli kirja. Lähde on ollut raittiina reilut kolme vuotta. Hän sanoo, että elämä maistuu nyt mansikalta. Avioliittokin kesti juomisen. — Eräs toimittaja sanoi vaimolleni, että teidän rakkautenne on täytynyt olla jotain ylimaallista. MS-tautia sairastava vaimoni totesi, että ”vitut, olimme molemmat niin sairaita, ettei kumpikaan tajunnut lähteä”. Lähde saapuu torstaina Kouvolan pääkirjastoon puhumaan teoksestaan ja alkoholismistaan. Häntä haastattelee Sakari Viinikainen. — Luvassa on avointa keskustelua kirjasta ja tapahtumista sen taustalla. Joku saattaa vähän järkyttyäkin. Kalle Lähde Kouvolan pääkirjaston kirjailijaillassa torstaina 22.9. kello 18. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

