Kouvolan Sanomat: Ksaon lähihoitaja- ja merkonomiopiskelijat Utinkadulle Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao sulkee Salpausselänkadulla ja Kuusankosken keskustassa olevat toimipisteensä ja siirtää opetuksen Utinkadulla toimiviin tiloihin. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysala toimii yksityisen omistamissa vuokratiloissa Kuusankoskella. Liiketalouden opetusta annetaan kaupungin omistamassa kiinteistössä. Alun perin liiketaloudelle ja sosiaali- ja terveysalalle piti remontoida tilat Tornionmäen entisen koulun tiloihin. Rahoituksen tiukkenemisen vuoksi Tornionmäen koulun remonttisuunnitelmasta pitää luopua, Ksaon rehtori Timo Olli kertoo. Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee Ksaon suunnitelmia tänään keskiviikkona. Utinkadun rakennuksissa on yhteensä noin 32 000 neliötä. Ksao maksaa niistä vuokraa Kouvolan tilaliikelaitokselle reilut kolme miljoonaa euroa. Lentokonealan koulutus jatkaa Utissa ja logistiikka-alan Teholassa. Ksaon aikeissa on luopua Anjalassa olevista luonnonvara- ja ympäristöalan tarvitsemista tiloista. Jatkossa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa suorittavat opiskelevat teoriaopinnot Utinkadulla. Maatalousalan perustutkinnon tulevaisuus on vaakalaudalla. Ollin mukaan koulutustarjontaan on tulossa muutoinkin radikaaleja muutoksia. Lautakunta päättää koulutustarjonnan karsimisesta lokakuussa. Ensi viikolla ammattiopistoon valitaan talouspäällikkö. Lokakuussa opistolla alkavat yt-neuvottelut. Ne koskevat koko henkilöstöä. Ksaossa työskentelee 250 ihmistä. Heistä noin 60 on määräaikaisia. — Yt-neuvotteluista ei selvitä pelkillä eläköitymisillä. Tulossa on myös irtisanomisia. Lue koko uutinen:

