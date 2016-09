Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntalaisaloite haluaa tehdä Kouvolan pesäpallostadionista Taulasalo Areenan Kouvolan pesäpallostadion halutaan nimetä Taulasalo Areenaksi tässä kuussa kuolleen Pekka Taulasalon mukaan. Aloite nimeämisestä on julkaistu 11. syyskuuta Kuntalaisaloite.fi-sivustolla. Keskiviikkoiltaan mennessä se oli kerännyt vähän yli 60 allekirjoittajaa. Taulasalo pelasi pesäpalloa KPL:ssä vuosina 1958—1971. Sen lisäksi hänet muistetaan kouvolalaisten urheilukatsomoiden äänekkäänä väriläiskänä. Aloitteen takana on kouvolalaisen punkyhtyeen Kivesveto Go Gon Samu Laine. Kivesveto Go Go julkaisi vuonna 2009 Taulasalo-nimisen kappaleen, jossa muisteltiin Pekka Taulasalon uraa uimahallin valvojana. Kuntalaisaloite pesäpallostadionin nimeämisestä Taulasalo-kappale Youtubessa Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/21/Kuntalaisaloite%20haluaa%20tehd%C3%A4%20Kouvolan%20pes%C3%A4pallostadionista%20Taulasalo%20Areenan/2016221293016/4