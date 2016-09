Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liperit näkyvät leffoissa — papit katsovat myös elokuvia yhteisessä kokoontumisessaan Ensi viikolla Mikkelissä järjestettävän synodaalikokouksen teemaksi nousi ensi vuonna vietettävä uskonpuhdistuksen eli reformaation 500-vuotisjuhla, kertoo Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Joka kuudes vuosi järjestettävään kokoukseen osallistuvat kaikki seurakuntaviroissa työskentelevät papit. Siihen voivat osallistua myös eläkeläispapit ja seurakunnasta muihin työtehtäviin siirtyneet. Viime aikoina kirkkoa kuohuttanutta tasa-arvoista avioliittolakia ja homoparien vihkimiskysymystä ei kokouksen työjärjestyksessä näy. — Avauspuheessani aion jollakin tavalla käsitellä piispainkokouksen selontekoa avioliitosta. Tätä kysymystä on toisaalta käsitelty jo paljon. Avioliittolakiin palataan muissa pappien kokouksissa, Häkkinen sanoo. Avioliittokysymys on Häkkisen mukaan varmasti esillä myös epävirallisissa, kollegoiden välisissä keskusteluissa. Huomisen luterilaisuutta käsittelevä synodaalikirja julkaistiin keväällä. Kokoukseen osallistuvien pappien on täytynyt lukea se työskentelynsä perustaksi. Yli kolmensadan osallistujan joukko on jakautunut pienryhmiin, joissa käsitellään eri teemoja. — Suosituin kahdeksasta kanavasta on nimeltään Liperit leffoissa. Muuten osallistujat jakautuivat tasaisesti eri kanaviin. Liperit leffoissa -kanavassa katsellaan näytteitä siitä, miten pappeja on kuvattu suomalaisissa elokuvissa. Osallistujat saavat arvioida, kuinka realistisilta hahmot vaikuttavat. Perinteisten teologisten seminaarien lisäksi muutamissa kanavissa uskon kysymyksiä lähestytään luovilla työtavoilla. Yhdessä ryhmässä tehdään improvisoituja draamakatkelmia Martti Lutherin elämästä ja toisessa räpätään reformaation hengessä. Aikaisempina vuosisatoina ja -kymmeninä synodaalikokouksissa korostui pappien koulutus. — Jatko- ja täydennyskoulutukseen on nyt muita muotoja. Nykyään tärkeää on kollegoiden tapaaminen ja papiston identiteetin yhteinen käsittely. Tällä kerralla synodaalikokoukseen osallistujien on mahdollista virittäytyä kokoukseen myös Twitterissä ja Facebookissa. Mikkelin hiippakunnan papiston synodaalikokous pidetään 27. ja 28. syyskuuta konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Tilaisuuksia pidetään myös Mikkelin tuomiokirkossa ja Pitäjänkirkossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/21/Liperit%20n%C3%A4kyv%C3%A4t%20leffoissa%20%E2%80%94%20papit%20katsovat%20my%C3%B6s%20elokuvia%20yhteisess%C3%A4%20kokoontumisessaan/2016221290886/4