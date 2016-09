Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maakunta kaappaa Kouvolan osakkeet sote-yhteisyrityksestä vuonna 2019 Kouvolan kaupunki aloitti tiistaina neuvottelut Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan yhteisyrityksen perustamisesta. Tänään ja huomenna neuvotteluihin saapuvat vuorollaan Mehiläinen sekä Terveystalo yhdessä Attendon kanssa. Kouvolan on tarkoitus omistaa yhteisyhtiöstä 49 prosenttia. Kouvolassa tiistaina vieraillut sote-muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että omistus muuttuu kahden vuoden kuluttua: jos yhteisyritys syntyy, Kouvolan omistamat osakkeet siirtyvät vuonna 2019 Kymenlaakson maakunnalle. — Kaikki sote-asioihin liittyvät sopimukset siirtyvät maakunnalle. Maakunnalla on sekä vastuu että valta päättää sote-palvelujen kokonaisuudesta Kymenlaakson alueella. Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtajan Arja Kummun mukaan Kouvolan tavoitteena on, että tehokkaasti toimiva yhteisyritys pääsee maakunnan hyväksymäksi palveluntuottajaksi. Sinikka Salo sanoo, että yhteisyritys ei säilytä nykyisiä palveluita Kouvolassa, eikä sen avulla voi kiertää lakia. — Laki lähtee selkeästi siitä, että valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ovat ensisijaisesti perustason palveluita. Niitä voivat tuottaa maakunnan palvelulaitoksen alaiset sote-yhtiöt, yksityiset yritykset, yhdistykset ja osuuskunnat. Salo huomauttaa, että sote-uudistuksessa erikoissairaanhoidon palvelut ovat aina maakunnan palvelulaitoksessa. — Vain yksittäisissä asioissa erikoissairaanhoitoa voi olla valinnanvapauden piirissä. Jos Kouvola perustaa sote-yhteisyrityksen ennen vuotta 2019, sopimuksessa pitää väliaikaisen lain perusteella olla irtisanomispykälä. Maakunta voi kolmen ehdon täyttyessä sanoa irti kaupungin sopimuksen. Kaupungin tulkinta on, että valmisteilla oleva sopimus ei täytä kolmatta vaadittua irtisanomisehtoa. Ehtona on, että sopimuksen arvon pitää olla yli puolet siitä, mikä on kunnan järjestämisvastuulla olevien sote-palveluiden vuosittaisten käyttötalousmenojen arvo. Kouvolan ulkoistuksen arvo on noin 120 miljoonaa, kun oman sote-tuotannon arvo oli viime vuonna 247 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/21/Maakunta%20kaappaa%20Kouvolan%20osakkeet%20sote-yhteisyrityksest%C3%A4%20vuonna%202019/2016221288778/4