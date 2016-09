Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi kyläkirja julki — Aholan kylä herää henkiin kansien välissä Pidä huolta, että hankkeella on vetäjä, sihteeri, oikolukija ja taittaja. Haali mukaan runsaasti alueen tuntijoita. Ole kiinnostunut ihmisistä. Ole valmis matkustamaan paljon. Muun muassa tällaisia neuvoja kuusankoskelaissyntyinen Veikko Turkki voisi antaa henkilölle, joka haaveilee kyläkirjan tekemisestä. Turkin kolmivuotisen urakan tulos, Niskalan-Ruotsulan kyläkirja — Kylät virran varrella -teos julkaistaan ensi sunnuntaina. Tarinoita kokosi Turkin vetämä perinnepiiri, joka toimi Kouvolan kansalaisopiston alaisuudessa. Elimäellä asuva Turkki reissasi päivät pitkät Kuusankoskelle, kulki talosta taloon ja haastatteli ihmisiä. Vaivannäkö kannatti. — Kansien välissä on nyt tietoa tuleville sukupolville. Kirjoittajia on kaikkiaan lähes 30. Muistelut ajoittuvat pääosin 1930-luvulta 1950-luvulla. Turkki toivoo, että kaupunkilaiset huomaisivat, miten upeita retkikohteita Niskalan-Ruotsulan alueella on. Hän mainitsee kiinnostavana esimerkkinä Aholan kylän, jossa ei ole enää asutusta. Mutta tallella on tunnelmallinen paratiisiomenapuukuja ja paljon muuta. — Kannattaa etsiä talojen vanhat kivijalat, yhteinen kellari, ylempänä rinteessä sijaitseva hieno kivikellari sekä kivillä ja maalla täytetty vesisäiliö. Kylä alkaakin sitten jo herätä henkiin, Turkki kirjoittaa tuoreessa teoksessa. Kyläkirja julkistetaan Pilkan koululla Kuusankoskella 25.9. kello 14. Tilaisuus on kaikille avoin. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/21/Uusi%20kyl%C3%A4kirja%20julki%20%E2%80%94%20Aholan%20kyl%C3%A4%20her%C3%A4%C3%A4%20henkiin%20kansien%20v%C3%A4liss%C3%A4/2016221291631/4