Kouvolan Sanomat: Verlaan on perjantaina vapaa pääsy Ensi perjantaina Verlan tehdasmuseoon on vapaa pääsy. Museoon voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla, ja 23. syyskuuta luvassa on ilmainen opastus. Opastukset järjestetään tasatunnein. Päivän ensimmäinen kierros alkaa kello 10 ja viimeinen kello 17. Tehdas valmisti vaaleaa puupahvia 1800-luvun menetelmin vuoteen 1964 saakka. Kun tehdas sulki ovensa, koneet ja laitteet jäivät koskemattomina paikoilleen. Muutama vuosi sulkemisensa jälkeen tehdas avautui yleisölle Suomen ensimmäisenä tehdasmuseona. 20-vuotias Unescon maailmanperintökohde on vielä reilun viikon verran avoinna. Museo käy talvitauolle perjantaina 30. syyskuuta. Verlan tehdasmuseo sijaitsee osoitteessa Verlantie 295. Lue koko uutinen:

