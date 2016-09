Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan hevostallien toiminta kehittyy koko ajan Kouvolan kaupunki on jatkanut vuokrasopimusta Anjalan hevostalleista Anjalan hevoskeskuksen yrittäjän Elina Eskelisen kanssa. Eskelinen vuokrasi tilat kaupungilta kesäkuun alussa kolmen kuukauden koeajalla. Kouvolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka kertoo, että vuokrasopimus uusittiin samoilla ehdoilla. Vuokra on 1 000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi vuokralaiselta laskutetaan ylläpitokulut toteutuneiden kustannusten perusteella. Hevoskeskuksen tallissa on tällä hetkellä 12 hevosta. Talliin tehtävien muutostöiden jälkeen oman karsinan saa vielä yksi hevonen. Suurin osa tallin asukeista on yksityishevosia joko puolihoidolla tai täysihoidolla. Lokakuussa alkaa kerran viikossa kokoontuva kaikenikäisten heppakerho, jossa opetellaan hevosten hoitoa. Mukaan voi tulla kertaluontoisesti, koko syksyn ajan tai ainoastaan silloin tällöin. Anjalan hevoskeskuksessa räätälöidään asiakkaille myös yksityistunteja, kuten terapiaratsastusta. Tällöin ratsastuksenopettaja ottaa tunnille vain yhden oppilaan. — Jos opetan tunnilla vaikka autistista lasta, en voi päästää häntä hevosen kanssa selkäni taakse hetkeksikään. Terapiatunnilla ratsastaja on joka hetki opettajan silmien alla. Eskelinen on ottanut hyötykäyttöön myös tyhjillään olevan lämmitetyn navetan, jota vuokrataan talviajaksi varastotilaksi. Sinne voi tuoda autoja, veneitä, mönkijöitä tai tavaraa. Eskelinen kehittää koko ajan tallin toimintaa ja suunnittelee hankkivansa lisää omia hevosia, jotta voisi laajentaa tuntitoimintaa ja vuokrata hevosia enemmän. Lue koko uutinen:

