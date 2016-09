Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taksiala toivoo omaa Onnibus-ilmiötä Valkealalainen kuljetusyrittäjä Jani Seppä myöntää, että taksiala tarvitsee muutoksen. Hän on pääosin tyytyväinen liikennelakien kokonaisuudistukseen. — Alalla on taannuttu siihen, että enimmäishinta on samalla vähimmäishinta. Taksien ongelmana on ollut, että on eletty pääsääntöisesti yhteiskunnan maksamilla kyydeillä. Seppä jatkaa, että tavalliselle ihmiselle taksikyyti on ja on ollut tähän asti usein liian kallis. — Nykyistä useampi voisi käyttää taksia arkisiin menoihin. Seppä toivoo, että taksien hinnoittelun vapautuminen tuo tullessaan samanlaisen ihmeen kuin joukkoliikenteessä koettiin. Onnibussi pani hinnoittelun uusiksi ja veti imussaan muut yrittäjät kilpailuun. — Siirtymäaika on taksipuolella riittävän pitkä. Yrittäjillä on mahdollista miettiä ja kehittää toimintaansa ennen muutosta. Jos uudet liikennelait hyväksytään eduskunnassa, tulee niin sanottu liikennekaari voimaan heinäkuussa 2018. Sepän omassa yrityksessä Sepän Liikenteellä on tällä hetkellä yksi taksi. Loput kalustosta ovat linja-autoja. — Aika vaikea on vielä arvioida, hankimmeko lisää takseja. Isot linjat on lakeihin vasta piirretty. Tietysti mietimme yrityksessä erilaisia vaihtoehtoja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) julkisti tiistaina hallituksen esityksen niin sanotusta liikennekaaresta. Esityksen mukaan taksiliikenteen taksikiintiöistä luovutaan ja matkojen hinnoittelu vapautetaan. Lue koko uutinen:

