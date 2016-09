Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: KPL:llä riittää yllätyskortteja lukkarin tontille Kouvolan Pallonlyöjät osaa yllättää lukkariratkaisuillaan. Vuosi sitten KPL hankki Kiteeltä Toni Laakson, jonka uskottiin käsivaivojen takia olevan jo entinen tekijä pelipaikallaan. Viime viikolla kouvolalaisseura esitteli taas uuden lukkarin, kun Janne Kivipelto teki 1+1-vuotisen sopimuksen siirtyessään kasvattajaseurastaan Alajärven Ankkureista. Menneellä kaudella Kivipellolle kirjattiin vain neljä ottelua Superpesiksessä. Hän loukkaantui jo sarjan alkuvaiheessa toukokuussa. KPL:n Laakso koki saman karun tapahtuman viikkoa myöhemmin. Molemmat jäivät sivuun akillesjännevamman takia. Käytännössä Kivipelto siis tulee Kouvolaan allaan pelaamaton kausi. Seurasiirtoon piirtyy täten väistämättä kysymysmerkkejä. Jos Kivipelto olisi pelannut täyden kauden, Ankkurit tuskin olisi jäänyt sarjassa viimeiseksi ja pudonnut Ykköspesikseen. Tällöin kukaan ei myöskään ihmettelisi KPL:n tekemää pelaajahankintaa. Pieni mutta äänekäs ”Miksei omat pojat pelaa” -kansanjoukko on saanut Kivipellon siirrosta bensaa liekkeihinsä. Uuden lukkarisopimuksen yhteydessä KPL ilmoitti oman kasvattinsa Jesse Eskelisen vuokraamisesta Ykköspesikseen Haminan Palloilijoihin. KPL haluaa 19-vuotiaan Eskelisen edelleen kehittävän itseään, saavan lisää peliaikaa lautasen äärellä ja mahdollisesti myös luomaan sisäpeliroolia. KPL:ssähän Eskelinen on jäänyt mailan varressa kopinnostajaksi silloin kun Superpesiksen lyöjien välistäjättösääntö ei ole näyttänyt hänelle kasvojaan. Eskelisen piti pelata mennyt kausi Ykköspesistä vuokralla kuopiolaisessa Puijon Pesiksessä. Jo kahden ottelun jälkeen hänet piti hälyttää takaisin KPL:ään, kun Laakso loukkaantui ja toinen lukkari Joni Rytkönen oli kadottanut oman pelinsä. Tämä oli jo kolmas vuosi peräkkäin, kun Eskelinen nostettiin kesken kauden Superpesikseen. Rytkösen loukkaantumiset 2014 ja 2015 avasivat aiemmat ovet kotipesään. Voidaan siis sanoa, että ilman loukkaantumisia Eskelisellä ei olisi vielä tilillään yhtään pääsarjaottelua. Nyt niitä on pudotuspelit mukaan lukien 47. Kivipellolla vastaava luku on 107. Ikää tuoreella hankinnalla on 26 vuotta. Kokemuksen lisäksi Kivipelto vaikuttaisi olevan näkemäni perusteella Eskelistä edellä ainakin tolppasyötön korkeudessa, heittokäden kovuudessa ja näpyjen hakijana. Nämä ovat kaikki lukkaripelin olennaisia osa-alueita. Mutta taustalla kummittelee toukokuinen vakava loukkaantuminen. Siinä missä Eskelinen paransi omaa pelaamistaan valtavasti kesä—elokuussa, Kivipelto katseli pesistä katsomosta. Eskelinen täyttää helmikuussa 20 vuotta. Hän on osoittanut olevansa vaativalla ulkopelipaikalla henkisesti kypsempi kuin moni ikätoverinsa. KPL uskoo Eskeliseen ja vannoo pelaajan eteenpäin viemisessä kärsivällisyyden nimiin. Liian paljon liian nopeasti ei ole fiksu ajattelumalli. Eskelisellä on vielä runsaasti aikaa pelata huipulla. KPL ei sentään purkanut Eskelisen sopimusta ja lähettänyt häntä kävelemään, vaan vuokrasopimus HP:ssä tarkoittaa oman kasvatin säilymistä kouvolalaisten pelaajana. Tämä kielii epäilemättä siitä, että KPL:n valmennusjohdolla ja Eskelisellä on keskenään selvät sävelet siitä, miten edetään ja miksi edetään juuri näin. KPL tavoittelee myös ensi kaudella SM-mitalia, ja sen saavuttamiseksi seura näkee vielä tässä vaiheessa paremmat mahdollisuudet Kivipellon kuin Eskelisen lukkaroinnilla. Sitten on kääntöpuoli. Onko nykyiseltä tasoltaan sangen kirjava Ykköspesis oikea kasvualusta Eskeliselle, joka on saanut maistiaisia Superpesiksestä jo kolmena kautena? Olisiko KPL voinut jäljitellä Sotkamon Jymyä, joka on vuokrannut lupaavia pelaajiaan toiseen pääsarjaseuraan? Entä mitä tekee HP:ssä jatkava, loppukaudeksi lukkariksi palannut Henri Heikkilä? Millaiseksi muodostuu tilanne, jossa vaikeiden vuosiensa jälkeen kotikaupungissaan uutta nousua hakeva Heikkilä haastaa Eskelisen? Tapio Ahlroth tapio.ahlroth@kouvolansanomat.fi Twitter: Tapparberg Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/22/Uutisen%20takaa%3A%20KPL%3All%C3%A4%20riitt%C3%A4%C3%A4%20yll%C3%A4tyskortteja%20lukkarin%20tontille/2016221292236/4