Kouvolan Sanomat: ”Koska tällaista ei ole missään” — Kuusankoskella aloittaa elektronisen musiikin klubi Kuusankoskella aloittaa ensi sunnuntaina Sähköpato-klubi. Klubi järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. — Jos seudulla on sähkömusan tekijöitä, kannattaa ottaa minuun yhteyttä, vinkkaa kuusankoskelainen muusikko Esa Kotilainen. Hän isännöi Sähköpato-klubia yhdessä voikkaalaisen Esa Rantasen kanssa. Ensimmäisen klubin tyylilajina on 1970-luvulla syntynyt ambient, joka on sähköistä äänimaisemaa. Kotilainen arvioi, että kyseessä on Suomen ainoa klubi, joka on pyhitetty elektroniselle musiikille. Hänen mukaansa vastaavaa, kuukausittaista toimintaa ei ole missään. Klubi-illat järjestetään Taideruukin Pato-klubilla. — Se on rento paikka, jossa on sähkömusiikille sopiva akustiikka. Toisin sanoen se on vähän kovempi tila, jossa on valmiiksi kaikua. Etenkin ambient-musiikki on kaikuisaa touhua, Esa Rantanen sanoo. Sähköpato-klubi soi Taideruukissa 2.10. kello 18. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

