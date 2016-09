Uutinen

Kouvolan Sanomat: Enää Järvenpään nimi KooKoon sairastuvalla KooKoon hyökkääjät Jarkko Malinen ja Mikko Virtanen sekä puolustaja Julius Nyqvist eivät enää pidä punaista paitaa yllään joukkueen jääharjoituksissa.Tämä on merkki siitä, että kolmikko on loukkaantumistensa jälkeen pelikunnossa.Malinen jäi pelistä pois heti ensimmäisessä harjoitusottelussa Imatralla elokuun puolivälissä. KooKoo on pelannut sarjan alusta neljä otteluaan ilman yhtä Liigan parhaista keskushyökkääjistä.Virtaselle tuli taklauksesta tälli kotona pelatussa harjoituspelissä Ässiä vastaan elokuun lopussa. Oma kasvatti ei ole Malisen tapaan päässyt vielä aloittamaan uutta kautta.Kolmatta kauttaan KooKoossa esiintyvä Nyqvist on kärsinyt urallaan yhdestä sun toisesta vaivasta. Viime kaudella hän pelasi KooKoossa 21 ottelua ja lainalla HIFK:ssa kaksi ottelua.KooKoon sairastuvalla on jäljellä enää maalivahti Juha Järvenpää, joka loukkasi torjuntatilanteessa polvensa harjoitusottelussa Lukkoa vastaan elokuun puolivälissä. Järvenpään toipumisennuste on tällä hetkellä viisi kuukautta.Malisen, Virtasen ja Nyqvistin vapautuminen pelikuntoon tuli KooKoolle sopivaan aikaan, sillä joukkue saa tällä viikolla urakoida kolme ottelua neljän päivän sisällä. Keskiviikkona kouvolalaismiehistö matkustaa Tampereelle Ilveksen vieraaksi ja torstaina Kouvolassa kyläilee Vaasan Sport. Lauantaina KooKoo tekee välimatkaltaan kauden lyhimmän vieraspelireissunsa, kun osoitteena on Lahti ja Pelicansin kotihalli. Lue koko uutinen:

