Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karhuhavainto tiistaina Korialla — elokuun lopussa karhu raateli hevosta Teuroisissa Karisuon levähdysalueella kuutostien varrella Korialla tehtiin tiistaiaamuna karhuhavainto. Havainnon tehnyt henkilö kertoo paikan olevan Korian ABC:ltä pari kilometriä Helsingin suuntaan. Suurpetoyhdyshenkilö Heikki Vertonen Elimäen Eräveikoista ei ole saanut yhteydenottoja liittyen kyseisen karhun liikkeisiin, mutta uskoo, että havainto pitää paikkansa. Myös riistapäällikkö Erkki Kiukas Kaakkois-Suomen Riistakeskuksesta sanoo, että havainto on mahdollinen, koska Pohjois-Kymenlaaksossa on tältä kesältä joitain karhuhavaintoja. —Se tiedetään, että alueella liikkuu kaksi ylivuotista eli reilun vuoden ikäistä uroskarhua. Niistä on tehty tänä kesänä havaintoja muun muassa Elimäen Villikkalassa, Heikki Vertonen sanoo. Lisäksi elokuun lopussa karhusta tehtiin vakavampi havainto, kun se raateli aitauksessa ollutta hevosta Elimäellä Teuroisissa. —Karhu oli raapinut hevosta kauttaaltaan, mutta hevonen selvisi karhun hyökkäyksestä hengissä. Hevosessa oli havaittavissa tyypilliset karhun raapimisjäljet. Heikki Vertonen kertoo, että ihmiset eivät aina tiedä, että karhuhavainnoista olisi syytä ilmoittaa alueen suurpetoyhdyshenkilölle. —Usein käy niin, että havainnoista ilmoitetaan vasta myöhemmin. Lue koko uutinen:

