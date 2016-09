Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvoille uusi takamies — Paris Horne torjui toisen seuran rahakkaamman tarjouksen Yhdysvaltalainen Paris Horne, 29, on Kouvojen uusi takamies Korisliigassa, joka alkaa ensi viikon keskiviikkona.Horne on pelannut ennen Kouvolaan tuloa viisi kautta ammattilaisena. 191-senttinen takamies on esiintynyt Saksan Bundesliigassa, Kreikan A1-liigassa, Turkin TBL:ssä, Japanin NBL:ssä ja viime kaudella Romaniassa. Horne on marinoitunut myös europeleissä. Ammattilaisurallaan Hornelle on kertynyt 186 ottelua.Hallitsevan mestarijoukkueen harjoituksiin päävalmentajaksi Tanskan maajoukkueen otteluista palannut Pieti Poikola kuvailee tuoretta hankintaa kovan luokan ammattilaiseksi.— Hänen työmoraaliaan aiemmat valmentajansa kehuivat kilpaa. Arvostan myös paljon miehen kokemusta kovista sarjoista ja Euro-kilpailuista. Hän on erittäin hyvä ja monipuolinen puolustuspelaaja, joka pystyy pelaamaan lähes kaikkia muita pelaajia paitsi sisäpelaajia vastaan. Myös hyökkäyksessä miehen monipuolisuus viehättää. Hän on hyvä kaukoheittäjä, mutta myös hyökkää aktiivisesti kohti koria. Hyvänä puolustuslevypallopelaajana hän auttanee meitä pääsemään avoimelle kentälle.Horne sanoo torjuneensa toisen seuran rahakkaamman tarjouksen ja siirtyvänsä Kouvolaan erittäin innoissaan.— Vakuutuin asiasta puhuttuani ensimmäiset kerrat päävalmentaja Poikolan kanssa. Sain päävalmentajasta erittäin hyvän kuvan ja minua kiinnosti myös se, että palkkaamisellani pyritään entisestään lisäämään joukkueeseen syvyyttä ja samalla minua pyritään edelleen kehittämään ammattitaitoisella valmennuksella paremmaksi pelaajaksi ja pisteiden tekijäksi.Kouvot ei jatka Justin Browningin sopimusta kuuden viikon koeajan jälkeen. Neljässä harjoitusottelussa Kouvojen paidassa esiintynyt Browning palaa kotimaahansa loppuviikon aikana.— Harjoituspelimme osoittivat, että tarvitsemme enemmän pallollista taitoa ja enemmän takapelaajaa laiturin sijaan. Browning paransi ottelu ottelulta, mutta emme silti halunneet jäädä odottamaan pidempään. Päätös oli vaikea, sillä harjoituspeleissä ei ole ollut amerikkalaistakamiestä rinnalla ja Tuomas Hirvonen on vasta toipunut pelikuntoon. Tämä on laittanut Browningin hankalaan tilanteeseen, Poikola sanoo.Korisliiga alkaa ensi viikon keskiviikkona viime kevään finaalin uusinnalla, kun Tampereen Pyrintö saapuu Mansikka-ahon halliin. Lue koko uutinen:

