Kouvolan Sanomat: Myllykoski saa jälleen oman nakkikioskin — Mypari palaa Mylsälle Myllykoskelainen Jukka Turkia, muuttaa kesällä Koivusaaressa toimineen kioskinsa ympärivuotiseen käyttöön. Marraskuussa kesäkioskin on tarkoitus olla parkissa Myllykosken seuratalon pihalla. Valikoimassa ovat tuolloin muun muassa makkaraperunat, lihapiirakat ja burgerit. — Grillin nimeksi on tulossa Mypari. Mypan kioski toimi aikoinaan tuolla nimellä. Tämä kioskirakennuskin on Mypan entinen. Joten perinne elää nimessä, Turkia kertoo. Turkia innostui perinteisen nakkikioskin perustamisesta huomattuaan, ettei Myllykoskella ole perinteistä grilliä ollut pitkään aikaan. — Edellisen kerran sellainen oli täällä varmaan 15 vuotta sitten. Nyt on muutama pizzeria ja Scanburger. Mypari-grilli sijoitetaan Myllykosken seuratalon pihalle. Turkian pitää tehdä ilmoitus elintarvikevirastolle toiminnan aloittamisesta sekä saada maanomistajalta lupa grillitoiminnalle. — Seuratalolle on tulossa muutenkin uutta käyttöä, joten paikka saattaa olla oikein hyvä. Turkia palkkaa grilliin yhden työntekijän itsensä lisäksi. Grillin on kaavailtu olevan auki arkisin kello 10—22 ja viikonloppuisin kello 12—22. — Kyllähän sitä on toivottu grillin olevan yölläkin auki, mutta siihen en taivu. Myllykoski ei kuitenkaan ole niin aktiivinen paikka, että kioskissa haluaisi päivystää yötä myöten. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/27/Myllykoski%20saa%20j%C3%A4lleen%20oman%20nakkikioskin%20%E2%80%94%20Mypari%20palaa%20Myls%C3%A4lle/2016221307513/4