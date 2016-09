Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myyriä menee nyt parempiin suihin — katso kuvat saalistavista muuttajista Lintujen syysmuutto on hyvässä vauhdissa. Hyönteissyöjälinnuista ja kahlaajista suuri osa on jo lähtenyt. Myös kurkien päämuutto on takana, sillä niiden pääjoukot menivät kahtena päivänä, syyskuun puolivälissä. Parhaillaan on menossa petolintujen ja hanhien muutto. Kymenlaaksolaisilla pelloilla näkyy nyt pääasiassa valkoposkihanhia. Niitä on paitsi vakituisilla paikoilla, myös joillakin uusilla alueilla. Lintujen määrät ovat tällä hetkellä kymmenissä tuhansissa. Vaikka arktisia valkoposkihanhia on kaakonkulmalla tällä hetkellä hyvinkin runsaasti, ei niitä juuri muualla maassamme tällä tavalla tavata. Syynä on se, että hanhet muuttavat suhteellisen kapeaa ”putkea” pitkin, jonka ulkopuolella ei ole kovinkaan paljon havaintoja massamuuttajista. Monet nyt nähtävistä petolinnuista ovat jääneet hetkeksi samoille tienoille. Myyriä esiintyy nykyisin laikuttaisesti. Petolintujen läsnäolo kertoo siitä, että kyseisellä seudulla on tavallista enemmän píkkujyrsijöitä, jotka ovat monen tällä hetkellä muuttavan petolinnun pääasiallista ravintoa. Myyrät eivät saa olla rauhassa, koska uusia ruokailijoita saapuu koko ajan. Suohaukoista näkyvimpiä ovat tällä hetkellä sinisuohaukat, jotka lentelevät matalalla pitkin peltoja. Havaittuaan saaliin sinisuohaukka kääntyy nopeasti ympäri ja pudottautuu maassa liikkuvan saaliin kimppuun. Parhailla paikoilla voi havaita useita saalistelevia sinisuohaukkoja samalla kertaa. Useimmiten haukat seurailevat peltoja halkovia ojia ja niiden pientareita, joissa saalista on varmimmin saatavilla. Hiirihaukka ja piekana ovat lähisukulaisia. Molempia näkee juuri nyt. Siinä missä suohaukat lentelevät kevyen näköisesti lähellä pellon pintaa nämä kookkaammat ja raskastekoisemmat haukat liikkuvat korkeammalla. Erityisesti piekana lekuttelee usein paikallaan pellon yllä aivan kuten tuulihaukkakin. Tuulihaukka on jalohaukoistamme ehkäpä eniten keskittynyt myyräravintoon. Etenkin nyt syysmuuton aikaan pellon yllä paikallaan olevia tuulihaukkoja näkee usein. Jotta myyrien tilanne ei vaikuttaisi liian helpolta täytyy muistaa vielä lapinharakat, jotka nappaavat myyrän aina kun kohdalle sattuu. Illan hämärtyessä ja päiväpetolintujen siirtyessä yöpuulle alkavat ketut ja muuttomatkalla tai vaelluksella olevat pöllöt pyöriä peltojen laiteilla ja ojanvarsissa. Mukana on myös juuri itsenäistyneitä tämän kesän poikasia. Pöllöistä muuttavat sarvipöllöt ja suopöllöt. Helmipöllöt vaeltavat paikasta toiseen lähinnä ravintotilanteen mukaan. Nyt on odotetavissa pientä myyräkannan nousua, joten pöllöjenkin osuus saalistajien joukossa on kasvamaan päin. Lue koko uutinen:

